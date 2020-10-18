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MUHTEMEL 11'LER

Serie A'nın 4. hafta mücadelesinde Udinese ile Parma karşı karşıya geliyor. Ligin alt sırasında yer alan iki ekip de çıkışa geçmek için bu maçı kazanmak zorunda!- Parma'ya rakip olduğu son üç Serie A maçını kaybeden Udinese, daha önce rakibinden üst üste dört mağlubiyet almadı.- Bu sezon çıktığı ilk üç karşılaşmayı kaybeden Udinese, Serie A tarihinde sadece 2010/11'e dört mağlubiyetle başladı.- Parma forveti Roberto Inglese, Serie A kariyerinde en fazla gol attığı rakibi olan Udinese'ye (5) karşı çıktığı son dört maçta da fileleri havalandırdı.Musso, Larsen, Mandragora, Walace, Jajalo: Dezi, Inglese, Scozzarella, Sprocati, CorneliusNicolas; Becao, De Maio, Samir; Molina, De Paul, Tolgay Arslan, Pereyra, Ouwejan; Deulofeu, LasagnaSepe; Laurini, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Grassi, Kurtic; Cyprien; Karamoh, Gervinho