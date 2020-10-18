Serie A'nın 4. hafta mücadelesinde Udinese ile Parma karşı karşıya geliyor. Ligin alt sırasında yer alan iki ekip de çıkışa geçmek için bu maçı kazanmak zorunda!
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Parma'ya rakip olduğu son üç Serie A maçını kaybeden Udinese, daha önce rakibinden üst üste dört mağlubiyet almadı.
- Udinese'ye konuk olduğu son iki Serie A maçını kazanan Parma, lig tarihinde sadece üç rakibine karşı daha uzun seriler yakalayabildi (4 vs Piacenza, 3 vs Fiorentina & 3 vs Bologna).
- Bu sezon çıktığı ilk üç karşılaşmayı kaybeden Udinese, Serie A tarihinde sadece 2010/11'e dört mağlubiyetle başladı.
- Son karşılaşmada Verona'yı 1-0 mağlup eden Parma, Serie A'ya döndüğü 2018/19'dan bu yana sadece Eylül 2018'de gol yemeden üst üste iki maç kazandı.
- Parma forveti Roberto Inglese, Serie A kariyerinde en fazla gol attığı rakibi olan Udinese'ye (5) karşı çıktığı son dört maçta da fileleri havalandırdı.
EKSİKLER, CEZALILAR
Udinese: Musso, Larsen, Mandragora, Walace, Jajalo
Parma: Dezi, Inglese, Scozzarella, Sprocati, Cornelius
MUHTEMEL 11'LER
Udinese: Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Molina, De Paul, Tolgay Arslan, Pereyra, Ouwejan; Deulofeu, Lasagna
Parma: Sepe; Laurini, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Grassi, Kurtic; Cyprien; Karamoh, Gervinho
Tuttur.com'da Udinese - Parma maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
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NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Parma'ya rakip olduğu son üç Serie A maçını kaybeden Udinese, daha önce rakibinden üst üste dört mağlubiyet almadı.
- Udinese'ye konuk olduğu son iki Serie A maçını kazanan Parma, lig tarihinde sadece üç rakibine karşı daha uzun seriler yakalayabildi (4 vs Piacenza, 3 vs Fiorentina & 3 vs Bologna).
- Bu sezon çıktığı ilk üç karşılaşmayı kaybeden Udinese, Serie A tarihinde sadece 2010/11'e dört mağlubiyetle başladı.
- Son karşılaşmada Verona'yı 1-0 mağlup eden Parma, Serie A'ya döndüğü 2018/19'dan bu yana sadece Eylül 2018'de gol yemeden üst üste iki maç kazandı.
- Parma forveti Roberto Inglese, Serie A kariyerinde en fazla gol attığı rakibi olan Udinese'ye (5) karşı çıktığı son dört maçta da fileleri havalandırdı.
EKSİKLER, CEZALILAR
Udinese: Musso, Larsen, Mandragora, Walace, Jajalo
Parma: Dezi, Inglese, Scozzarella, Sprocati, Cornelius
MUHTEMEL 11'LER
Udinese: Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Molina, De Paul, Tolgay Arslan, Pereyra, Ouwejan; Deulofeu, Lasagna
Parma: Sepe; Laurini, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Grassi, Kurtic; Cyprien; Karamoh, Gervinho