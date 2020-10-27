Tuttur.com ile maç önü: Shakhtar - Inter

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

EKSİKLER, CEZALILAR

MUHTEMEL 11'LER

Şampiyonlar Ligi B Grubu mücadelesinde Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donets kendi evinde Inter'i ağrladı- Inter, Shakhtar karşısında aldığı iki resmi maç galibiyetinde de kalesini gole kapattı (Ağustos 2005'te 2-0 & Ağustos 2020'de 5-0).- Avrupa kupalarında Ukrayna temsilcileriyle oynadığı dokuz karşılaşmada mağlubiyet almayan Inter (6G 3B), son dört maçtan galip ayrıldı.- Şampiyonar Ligi'nde oynadığı son beş dış saha maçının beşini kaybeden Inter (1G), tek galibiyetini son karşılaşmada Slavia Prag'dan aldı (Kasım 2019). İtalyan ekibi, Kupa 1'de Ekim 2011'den bu yana üst üste iki deplasmandan galip dönemiyor.- Inter formasıyla Avrupa kupalarında en uzun gol atma serisini sürdüren Romelu Lukaku (9 maç), bu süreçte toplam 15 gole doğrudan katkı sağladı (11 gol & 4 asist).- Romelu Lukaku, Inter formasıyla üst üste dört Şampiyonlar Ligi maçında gol atan beşinci oyuncu olmak için sahaya çıkıyor (diğerleri Christian Vieri, Hernan Crespo, Samuel Eto'o & Lautaro Martinez).Donetsk: Ismaily, KonoplyankaSkriniar, Gagliardini, Sanchez, Vecino, Sensiandanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Vidal, Kolarov; Barella; Lukaku, MartinezTrubin; Dôdo, Khocholava, Bondar, Kornienko; Maycon, Marcos Antonio; Tetê, Marlos, Solomon; Dentinho