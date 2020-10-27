Tuttur.com ile maç önü: Shakhtar - Inter

Şampiyonlar Ligi B Grubu mücadelesinde Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donets kendi evinde Inter'i ağrladı
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Inter'e rakip olduğu üç resmi maçta galibiyet alamayan Shakhtar Donetsk (1B 2M), Milano ekibiyle Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez eşleşti.
- Inter, Shakhtar karşısında aldığı iki resmi maç galibiyetinde de kalesini gole kapattı (Ağustos 2005'te 2-0 & Ağustos 2020'de 5-0).
- İtalyan takımlarıyla oynadığı son iki Avrupa kupası karşılaşmasını da kaybeden Shakhtar Donetsk, Ağustos 2005'ten bu yana üç maçlık bir seri yaşamıyor (7 maç).
- Avrupa kupalarında Ukrayna temsilcileriyle oynadığı dokuz karşılaşmada mağlubiyet almayan Inter (6G 3B), son dört maçtan galip ayrıldı.
-Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son altı iç saha maçını kazanamayan Shakhtar (3B 3M), son galibiyetini Şubat 2018'de Roma karşısında aldı (2-1).
- Şampiyonar Ligi'nde oynadığı son beş dış saha maçının beşini kaybeden Inter (1G), tek galibiyetini son karşılaşmada Slavia Prag'dan aldı (Kasım 2019). İtalyan ekibi, Kupa 1'de Ekim 2011'den bu yana üst üste iki deplasmandan galip dönemiyor.
- Avrupa kupalarında çıktığı son yedi maçta 17 gol kaydeden Shakhtar, bu karşılaşmaların altısında en az ikişer gol sevinci yaşadı.
- Inter formasıyla Avrupa kupalarında en uzun gol atma serisini sürdüren Romelu Lukaku (9 maç), bu süreçte toplam 15 gole doğrudan katkı sağladı (11 gol & 4 asist).
- Shakhtar formasıyla ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktığı Kasım 2019'dan bu yana en fazla gole doğrudan katkı sağlayan isim Mateus Tete (2 gol & 1 asist).
- Romelu Lukaku, Inter formasıyla üst üste dört Şampiyonlar Ligi maçında gol atan beşinci oyuncu olmak için sahaya çıkıyor (diğerleri Christian Vieri, Hernan Crespo, Samuel Eto'o & Lautaro Martinez).
EKSİKLER, CEZALILAR
Shakhtar Donetsk: Ismaily, Konoplyanka
Inter: Skriniar, Gagliardini, Sanchez, Vecino, Sensi
MUHTEMEL 11'LER
Inter: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Vidal, Kolarov; Barella; Lukaku, Martinez
Shakhtar Donetsk: Trubin; Dôdo, Khocholava, Bondar, Kornienko; Maycon, Marcos Antonio; Tetê, Marlos, Solomon; Dentinho
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Inter'e rakip olduğu üç resmi maçta galibiyet alamayan Shakhtar Donetsk (1B 2M), Milano ekibiyle Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez eşleşti.
- Inter, Shakhtar karşısında aldığı iki resmi maç galibiyetinde de kalesini gole kapattı (Ağustos 2005'te 2-0 & Ağustos 2020'de 5-0).
- İtalyan takımlarıyla oynadığı son iki Avrupa kupası karşılaşmasını da kaybeden Shakhtar Donetsk, Ağustos 2005'ten bu yana üç maçlık bir seri yaşamıyor (7 maç).
- Avrupa kupalarında Ukrayna temsilcileriyle oynadığı dokuz karşılaşmada mağlubiyet almayan Inter (6G 3B), son dört maçtan galip ayrıldı.
-Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son altı iç saha maçını kazanamayan Shakhtar (3B 3M), son galibiyetini Şubat 2018'de Roma karşısında aldı (2-1).
- Şampiyonar Ligi'nde oynadığı son beş dış saha maçının beşini kaybeden Inter (1G), tek galibiyetini son karşılaşmada Slavia Prag'dan aldı (Kasım 2019). İtalyan ekibi, Kupa 1'de Ekim 2011'den bu yana üst üste iki deplasmandan galip dönemiyor.
- Avrupa kupalarında çıktığı son yedi maçta 17 gol kaydeden Shakhtar, bu karşılaşmaların altısında en az ikişer gol sevinci yaşadı.
- Inter formasıyla Avrupa kupalarında en uzun gol atma serisini sürdüren Romelu Lukaku (9 maç), bu süreçte toplam 15 gole doğrudan katkı sağladı (11 gol & 4 asist).
- Shakhtar formasıyla ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktığı Kasım 2019'dan bu yana en fazla gole doğrudan katkı sağlayan isim Mateus Tete (2 gol & 1 asist).
- Romelu Lukaku, Inter formasıyla üst üste dört Şampiyonlar Ligi maçında gol atan beşinci oyuncu olmak için sahaya çıkıyor (diğerleri Christian Vieri, Hernan Crespo, Samuel Eto'o & Lautaro Martinez).
EKSİKLER, CEZALILAR
Shakhtar Donetsk: Ismaily, Konoplyanka
Inter: Skriniar, Gagliardini, Sanchez, Vecino, Sensi
MUHTEMEL 11'LER
Inter: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Vidal, Kolarov; Barella; Lukaku, Martinez
Shakhtar Donetsk: Trubin; Dôdo, Khocholava, Bondar, Kornienko; Maycon, Marcos Antonio; Tetê, Marlos, Solomon; Dentinho