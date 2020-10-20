Tuttur.com ile maç önü: PSG - Manchester United

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MUHTEMEL 11'LER

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda PSG ile Manchester United karşı karşıya geliyor.- PSG ile Manchester United'ın Avrupa arenasındaki daha önceki tek eşleşmesinde İngiliz ekibi, 2018/19 ikinci turunda 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşını deplasmanda 3-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırmıştı.- 2005/06 sezonundan bu yana ilk kez bir Fransız takımıyla Şampiyonlar Ligi gruplarında eşleşen Manchester United, o sezon karşılaştığı Lille'i iki maçta da mağlup edememişti (1B 1M). Kırmızı Şeytanlar, Fransız takımlarına konuk olduğu son altı grup maçının sadece birini kazanabildi (3B 2M; 2-1 vs Bordeaux).- Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği 22 sezonun sadece ikisinde açılış maçını kaybeden Manchester United (13G 7B), 1996/97'de Juventus ve 2015/16'da PSV'ye mağlup oldu. Şu an Kırmızı Şeytanlar'ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer, Juventus'a kaybedilen karşılaşmada futbolcu olarak bu turnuvadaki ilk maçına çıkmıştı.- Şampiyonlar Ligi kariyerinde 19 gol atan Kylian Mbappé, bu gollerin dördünü İngiliz takımlarına karşı kaydetti. Mbappe bu maçta gol atarsa, Lionel Messi'nin (22 yaş 267 gün) rekorunu kırarak 20 gole en genç yaşta ulaşan oyuncu olacak (21 yaş 305 gün).- Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla asist yapan oyuncu olan PSG'nin yıldızı Ángel Di María'nın (6) daha önceki dört sezonda toplam yedi gol pası vardı.Kehrer, Bernat, Pareds, Verratti, IcardiBailly, Maguire, Greenwood, LingardNavas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Herrera, Danilo, Rafinha; Di María, Mbappé, NeymarDe Gea; Tuanzebe, Lindelof, Shaw; Wan-Bissaka, McTominay, Fred, Telles; Fernandes; Rashford, Martial.