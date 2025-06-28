Türkiye'nin ilk pickleball ligi finalleri başladı

- "Bu büyüme patlayarak devam edecek"

Türkiye'de ilk kez düzenlenen Türkiye Pickleball Ligi'nde finaller başladı.ENKA Spor Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen SPX Türkiye Pickleball Ligi finallerinde çift erkekler, çift kadınlar ve karışık çiftler kategorilerinde 60 takım mücadele ediyor.12 Nisan-25 Mayıs tarihlerinde İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa'da yapılan bölge liglerinde başarılı olan 60 takım, şampiyonluk için yarışıyor.Organizasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Avrupa Pickleball Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fatih Dervent, dereceye giren ekipleri ENKA'da ağırladıklarını belirtti.Türkiye'nin en iyi oyuncularının mücadele verdiğinin altını çizen Dervent, bu sporun dünyada ve Türkiye'de yaygınlaştığını vurgulayarakifadelerini kullandı.Pickleballun Türkiye Tenis Federasyonu bünyesine dahil edildiğini söyleyen Fatih Dervent, kurumsal bir yapıyla yola devam edecek olmanın büyük bir avantaj olduğuna dikkati çekti.Türkiye Tenis Federasyonunun, Türkiye'nin önde gelen kurumlarından olduğunu aktaran Dervent, şöyle konuştu:Organizasyonda mücadele eden Pickleball Türkiye Kulübü sporcuları Ömer Faruk Temel ve Mustafa Enes Debik, çok güzel bir atmosferde maçlara çıktıklarını belirterek önemli bir tecrübe edindiklerini dile getirdi.Bugün yapılan eleme maçları yapılırken, final karşılaşmaları yarın oynanacak.