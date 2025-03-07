Türkiye'nin dört bir yanında 'Tenis Elçileri' aranıyor

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, sporun tabana yayılması için federasyonun 81 ildeki temsilcileriyle beraber çalışacak "tenis elçileri" aradıklarını söyledi.



Müderrisgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organize ettikleri "Türkiye Tenis Hamlesi Çalıştayı" sonucunda ortaya çıkan yol haritası doğrultusunda hareket ettiklerini dile getirerek "Tüm paydaşlarımızı bir araya getirdik. Amacımız Türk tenisinin sorunlarını, fırsatlarını, tehditlerini, güçlü alanlarını konuşmaktı. Birçok konuda stratejiler kurgulayabilmemiz ve eylem planımızı gerçekleştirebilmemiz için bir altlık oldu. Çalıştay raporuna istinaden bir takım projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Bunlardan biri de Tenis Elçileri Projesi." dedi.



"Tenis Elçileri"nin, sporu tabana yayma amaçlarına yönelik projelerinden ilki olduğunu belirten Müderrisgil, "İl temsilcilerimiz ile seçeceğimiz tenis elçilerini eşleştirerek yerel düzeyde tenisin yaygınlaştırılmasını, tenis kültürünün yerleştirilmesini hedefliyoruz. 81 ilde tenis elçilerini seçmek üzere ilana çıkacağız. İnternet sitemiz ve sosyal medya kanallarımızda ilan edilecek. Tenis sporuyla ilgilenenler, bu konuda gönüllü olmak isteyenler, bu işi dert etmiş insanlar ilgi alanımıza giriyor. Özgeçmişlerini de toplayarak başvuruları değerlendireceğiz ve 18 Mart tarihinde de seçilen tenis elçileri açıklanacak. 7 Nisan haftasında il temsilcilerimizi ve tenis elçilerimizi bir araya getireceğimiz iki günlük bir seminerle yol haritamızı birlikte çizeceğiz. Tenis elçileriyle söz konusu ildeki herkesi mobilize etmeyi hedefliyoruz. Yerel yönetimler, okullar, işletmeler, iş insanları, kulüpler... Hepsini bir araya getirerek tenis alanındaki ihtiyaçları saptamak, gerekli aksiyonların alınmasını sağlamak, sponsorları bir araya getirmek, projeler ve özel turnuvalar yapmak istiyoruz. Tenis elçileri aslında birlikte çalışacağımız birer çözüm ortağı diyebiliriz." ifadelerini kullandı.



- "Kız çocuklarını, eşit imkanlar ve temsil sağlayan tenise davet ediyorum"



Yelken branşını yöneten Özlem Akdurak ile beraber 64 ulusal spor federasyonundaki 2 kadın başkandan biri olan Müderrisgil, tenisin kadınların eşit temsili bakımından en etkin spor dallarından biri olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:



"İpek Soylu, Çağla Büyükakçay, Zeynep Sönmez, Pemra Özgen, İpek Öz, Berfu Cengiz, Ayla Aksu gibi tenisçilerimiz hem sportif başarılar elde ediyor hem davranışlarıyla genç nesillere, kız çocuklarına örnek oluyor. Hem de tenisin kadınlar için, kız çocukları için bir kariyer olabileceğini gösteriyor. Çok güzel örnekler var ülkemizde. Kadın voleybolcuların başarısı hepimizce malum. Sadece Türkiye değil aynı zamanda dünya markası oldular. Biz de neden teniste böyle bir kaldıraç etkisi yaratmayalım düşüncesindeyiz. Tüm kız çocuklarına seslenmek istiyorum. Onları tenise davet ediyorum. Tenis, eşit imkanlar ve temsil sağlayan bir spor. Daha çok kız çocuğunu teniste görmek istiyoruz. Bu vesileyle de Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlamak istiyorum."



Müderrisgil, kadınların federasyonun işleyişi konusunda da aktif rol almasını çok önemsediğini vurgulayarak "İdari anlamda baktığınızda ise Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu'nun yarısı kadınlardan oluşuyor. Bu bilinçli bir tercih. Çünkü karar verme mekanizmalarında yetkin kadınların yer alması bizim için önemli." diye konuştu.



- "Zeynep Sönmez'in Miami Açık'ta kortlara dönmesini bekliyoruz"



Son dönemdeki form grafiğiyle Türk tenisçiler arasında öne çıkan Zeynep Sönmez'in performansına da değinen Müderrisgil, "Zeynep Sönmez'in ilham verici kariyer yolculuğu devam ediyor. Biz de elimizden geldiğince ona destek olmaya çalışıyoruz. Kasım ayında Meksika'da, Merida'da çok büyük başarı elde etti ve (kadınlar dünya klasmanında) 91. sıraya yükseldi. Devam eden 3 ayda 14 basamak daha ilerleyerek 77. sıraya çıktı. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Çok pozitif enerjisi var." yorumunu yaptı.



Müderrisgil, son katıldığı turnuvadan sakatlığı nedeniyle çekilen 22 yaşındaki milli raketin durumuyla ilgili soruya ise "En son Indian Wells Turnuvası'nda bir sakatlık geçirdi. Sol dizinden sakatlandı. Sağlık durumu kontrol altında. Kendisiyle görüştüm. Zannediyorum önümüzdeki 2 haftayı biraz dinlenerek geçirecek. Miami'de (WTA 1000 düzeyindeki Miami Açık Turnuvası) tekrar kortlara çıkmasını bekliyoruz." yanıtını verdi.



- Davis Kupası'nda rakip Sırbistan



Müderrisgil, A Milli Erkek Tenis Takımı'nın Sırbistan ile oynayacağı Davis Kupası Dünya Grubu 1 eşleşmesine ilişkin "Kuralar çekildi. Türkiye, Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. 13-15 Eylül tarihlerinde oynanacak bu turnuva. Zorlu bir rakip. Sırbistan 15'nci, Türkiye 33'üncü sırada. Kaptanımız Erhan Oral liderliğinde hazırlanıyoruz. Galip gelirsek ilk kez elemelere (Davis Kupası Finalleri öncesindeki son aşama) yükselme şansını elde edeceğiz. Takımımıza başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



İstanbul'un, milli takımın Meksika'yı 5-0 yendiği Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off maçlarına başarılı bir ev sahipliği yaptığını hatırlatan Müderrisgil, Antalya'da ise 9 Mart'tan itibaren ay sonuna kadar uluslararası organizasyonların düzenleneceğini paylaştı.



Müderrisgil, Antalya'nın, 9-22 Mart tarihlerinde ITF Dünya Tenis Masterlar Turu Dünya Şampiyonası'na, 18-30 Mart tarihlerinde WTA 125 Megasaray Hotels Açık Kadınlar Turnuvası'na, 19-23 Mart tarihlerinde Tekerlekli Sandalye Dünya Takım Kupası Avrupa Elemeleri'ne, 19-22 Mart tarihlerinde de Avrupa Tenis Federasyonu Yıllık Genel Kurul Toplantısı'na ev sahipliği yapacağı bilgisini verdi.



