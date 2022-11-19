Türkiye - Çekya: İlk 11'ler

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A Milli Futbol Takımımız özel maçta Çekya ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep'teki Kalyon Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Türkiye - Çekya mücadelesi TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.Karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan hakem William Collum yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini David McGeachie ve Francis Connor, dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler üstlenecek.Öte yandan karşılaşma, Türkiye'nin uluslararası alandaki en başarılı hakemi olarak dikkat çeken Cüneyt Çakır'ın jübilesi olacak. Çakır, karşılaşmanın ilk 5 dakikasını yönettikten sonra görevi İskoç hakem William Collum'a devredecek.Aday kadro açıklandıktan sonra İskoçya maçında özel izin alarak yer almayan Merih Demiral ve sakatlık geçiren Emre Mor'un ardından Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü de aldıkları özel izinlerle bu maçta yer almayacak.Doğan Alemdar; Samet Akaydın, Ozan Kabak, Çağlar; Onur Bulut, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Eren Elmalı; Cengiz Ünder, Enes Ünal, Doğukan Sinik.28 yıl hakemlik yapan ve uzun yıllar ülkemizi uluslararası alanda temsil eden FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, A Milli Takımımızın Çekya ile oynayacağı maçta jübile yapacak.Aktif hakemliği bırakıp TFF'de eğitimci olan Cüneyt Çakır, Çekya maçının ilk 5 dakikasında görev yaptıktan sonra düdüğünü William Collum'a bırakacak.A Milli Futbol Takımı, 21 yıl aradan sonra Gaziantep'te maça çıkacak.Gaziantep'te son olarak 25 Nisan 2001'de yapılan özel maçta Arnavutluk'u konuk eden ay-yıldızlılar, 21 yıl aradan sonra Çekya ile karşılaşacak.Gaziantep Kamil Ocak Stadı'nda yapılan Arnavutluk müsabakasını milliler 2-0 kaybetmişti.Çekya ile özel maçta karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımız, tarihindeki 612. müsabakaya çıkacak.Ay yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 333'ü resmi, 278'i özel, toplam 611 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 235 galibiyet, 145 beraberlik ve 231 yenilgi yaşadı.Milli takım, 261'i deplasmanda, 267'si evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, hükmen galibiyetten 3'ü olmak üzere toplam 830 gol attı, kalesinde 874 gol gördü.Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 611 karşılaşmanın 528'ini Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.Milliler, 611 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 14. maçını Çekya karşısında oynayacak.Milli takım, Kuntz ile çıktığı 13 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 34 kez havalandırıp, kalesinde 15 gol gördü.Türkiye, Çekya ile tarihinde 11. kez karşı karşıya gelecek.Çekoslavakya'nın dağılmasının ardından Çekya ile ilk kez 1994'te özel maçta karşılaşan Türkiye, 4'ü resmi, 6'sı özel olmak üzere toplam 10 kez mücadele etti.Ay-yıldızlı ekip, bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Rakip filelere 13 gol gönderen A Milli Takım, kalesindeki 20 gole engel olamadı.Türkiye, son 2 maçta Çekya'yı 2-0'lık skorlarla mağlup etti.Ay-yıldızlı ekip ayrıca, Çekoslavakya döneminde yaptığı 10 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlılar, attığı 5 gole karşılık 24 gol yedi.