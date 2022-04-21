Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, güven tazeledi

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu ve 7. Mali Genel Kurulu'nda Halit Albayrak, yeniden başkanlığa seçildi.



Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu ve 7. Mali Genel Kurulu, Ankara'da The Greenpark Otel'de gerçekleştirildi.



Genel kurulda federasyonun denetleme kurulu raporları ve bütçesi oylanarak ibra edildi.



Seçimlerde federasyonun mevcut başkanı Halit Albayrak ile Reşat Gökhan Basan yarıştı.



Kongrede 166 delege oy kullanırken, başkanlık için Halit Albayrak'a 99, Reşat Gökhan Basan'a ise 67 oy çıktı.



Yeniden başkanlığa seçilen Halit Albayrak, seçim sonrası açıklamasında, "Öncelikle seçim sürecindeki centilmen davranışlarından ötürü Reşat Gökhan Basan'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Yeni dönemimiz camiamıza hayırlı olsun. Kulüplerimizle, antrenörlerimizle, hakemlerimizle, yöneticilerimizle geniş kapsamlı bir gelişim sürecinin içindeyiz. Umuyorum ki bu çalışmalarla hedeflediğimiz başarılara ulaşacağız. Genel kurulumuza katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Halit Albayrak'ın yeni yönetiminde Ahmet Kaan, Beliz Zeynep Ertekin, Burak İnce, Bünyamin Korkmaz, Emre Birinci, Kadir Güner, Kemal Burkay Altuntaş, Metin Kaptanoğlu, Muhammet İrfan Kurudirek, Nasrullah Şimşek, Sami Ünlü, Semra Eser, Serap Uncular ve Turan Kaya yer aldı.





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