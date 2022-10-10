Türk Telekom Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u konuk edecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.



TÜRK TELEKOM'UN RAKİPLERİ



Türk Telekom, B Grubu'nda Hapoel Tel Aviv (İsrail), Gran Canaria (İspanya), Buducnost VOLI (Karadağ), Dolomiti Energia (İtalya), Promiteheas (Yunanistan), Paris Basketbol (Fransa), Hamburg Towers (Almanya), Slask Wroclaw (Polonya) ve London Lions ile (Büyük Britanya) karşılaşacak.



BAŞARI ÇITASINI YÜKSELTMEK İSTİYOR



Geçen yıl ULEB Avrupa Kupası'na 8'li final turunda veda eden Türk Telekom, bu sezon başarı çıtasını yükseltmek için mücadele edecek.





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