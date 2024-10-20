Tuncay Şanlı: "Yolumuza devam etmeye çalışacağız"

Ümraniyespor teknik direktörü Tuncay Şanlı, Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tuncay Şanlı: 'Yolumuza devam etmeye çalışacağız'
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20 Ekim 2024 00:29
Central Hospital Ümraniyespor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı maçın iki devresinde farklı oyun izlediklerini söyledi.

İlk devre istedikleri oyunu sahaya yansıtamamalarına rağmen rakibe de pozisyon vermediklerini dile getiren Şanlı, "Rakibimizin taç atışlarında ve duran toplarda etkili olduğunu biliyorduk, orada zaaflarımız vardı. İkinci yarı daha cesur oyun istedik. İkinci yarı tam anlamıyla olmasa da istediğimiz oyunu sergiledik. Oyunumuzu geliştirmeye ve mücadele gücümüzü yüksek tutup yolumuza devam etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

 
 
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