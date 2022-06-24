Trezeguet'ten Trabzonspor'a mesaj

Trabzonspor'da şu anda transfer gündemi iki isim üzerine yoğunlaştı. Birisistoper, diğeri desağ kanat. Bu iki oyuncuyla ilgili dün gelişmeler yaşandı.Daha önce Trabzonspor ile mali şartlarda anlaşan Shakhtar'ın oyuncusu Marlon, FIFA'nın Rusya ve Ukrayna oyuncularının sözleşmelerini 1 yıl askıya alması kararı sonrası İtalya'ya dönmeye karar verdi. Bu fikrini Trabzonsporlu yöneticilerle de paylaşan Brezilyalının transferi olumsuza döndü. Bunun üzerine bordo mavililer alternatif arayışlarına başladı.Trabzonspor'un bir diğer hedefi olantransferi ise geçtiğimiz günlerde hem bonservis bedelinin hem de yıllık ücretin fazlalığı sebebiyle tıkanmıştı. Bordo mavililere haber gönderen Trezeguetdedi. Bunun üzerine Trabzonspor yönetimi daha önce yaptığı 1,5 milyon euroluk teklife bol bonuslar ekleyerek ücreti 2 milyon euroya kadar çıkarmaya karar verdi. Aston Villa'nın da bonservis bedelini 3,5'tan 3 milyon euroya düşürmesi bekleniyor.