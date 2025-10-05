Trendyol 1.Lig'de son görünüm!

Trendyol 1. Lig'de 9. hafta maçları tamamlandı.
Haftaya lider giren Sipay Bodrum FK, günün son maçında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-0 yenerek puanını 20'ye yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.
Zirve takipçilerinden Esenler Erokspor, deplasmanda Boluspor'u 3-1 yenerek puanını 19'a yükseltti.
Atko Grup Pendikspor evinde Adana Demirspor'u 3-0, Arca Çorum FK ise sahasında Manisa FK'yi 3-1 yenerek puanlarını 18'e çıkaran takımlar oldu.
Dokuz maç sonunda 3 galibiyet ve 6 beraberlikle 15 puanı bulunan Erzurumspor FK, ligde mağlubiyet yaşamayan tek takım olma ünvanını sürdürdü.
Ligde galibiyeti bulunmayan Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor, bu hafta da 3 puan hasretini dindiremedi.
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar, puan durumu ve 10. haftanın programı şöyle:
SONUÇLAR
Boluspor-Esenler Erokspor: 1-3
Arca Çorum FK-Manisa FK: 3-1
Atko Grup Pendikspor-Adana Demirspor: 3-0
Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor: 2-1
Erzurumspor FK-İmaj Altyapı Vanspor: 1-1
Amed Sportif Faaliyetler-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 4-1
SMS Grup Sarıyer-Sakaryaspor: 1-2
Alagöz Holding Iğdır FK-İstanbulspor: 2-1
Özbelsan Sivasspor-Serikspor: 0-0
Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: 5-0
- Puan durumu
NOT: Adana Demirspor'a 18 puan silme cezası verildi.
- 10. hafta
17 Ekim Cuma:
20.00 Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer (Ümraniye Belediyesi Şehir)
18 Ekim Cumartesi:
13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK (Manisa 19 Mayıs)
13.30 İmaj Altyapı Vanspor-Atko Grup Pendikspor (Van Atatürk)
16.00 Adana Demirspor-Sakaryaspor (Yeni Adana)
19.00 Atakaş Hatayspor-Arca Çorum FK (Mersin)
19 Ekim Pazar:
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Özbelsan Sivasspor (Aktepe)
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor (Iğdır Şehir)
16.00 Serikspor-Amed Sportif Faaliyetler (Stadı henüz açıklanmadı)
19.00 Esenler Erokspor-Sipay Bodrum FK (Esenler Erokspor)
20 Ekim Pazartesi:
20.00 İstanbulspor-Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
| TAKIM
| O
| G
| B
| M
| A
| Y
| AV
| P
| 1.SİPAY BODRUM FK
| 9
| 6
| 2
| 1
| 24
| 8
| 16
| 20
| 2.ESENLER EROKSPOR
| 9
| 6
| 1
| 2
| 27
| 11
| 16
| 19
| 3.ATKO GRUP PENDİKSPOR
| 9
| 5
| 3
| 1
| 18
| 8
| 10
| 18
| 4.ARCA ÇORUM FK
| 9
| 5
| 3
| 1
| 15
| 8
| 7
| 18
| 5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
| 9
| 5
| 2
| 2
| 16
| 12
| 4
| 17
| 6.AMED SPORTİF FAALİYETLER
| 9
| 5
| 1
| 3
| 23
| 14
| 9
| 16
| 7.ERZURUMSPOR FK
| 9
| 3
| 6
| 0
| 16
| 9
| 7
| 15
| 8.BANDIRMASPOR
| 9
| 4
| 2
| 3
| 14
| 11
| 3
| 14
| 9.İMAJ ALTYAPI VANSPOR
| 9
| 3
| 4
| 2
| 9
| 7
| 2
| 13
| 10.SERİKSPOR
| 9
| 3
| 4
| 2
| 8
| 12
| -4
| 13
| 11.ÖZBELSAN SİVASSPOR
| 9
| 3
| 3
| 3
| 13
| 9
| 4
| 12
| 12.BOLUSPOR
| 9
| 3
| 3
| 3
| 15
| 13
| 2
| 12
| 13.İSTANBULSPOR
| 9
| 2
| 5
| 2
| 11
| 11
| 0
| 11
| 14.SAKARYASPOR
| 9
| 3
| 2
| 4
| 12
| 20
| -8
| 11
| 15.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
| 9
| 2
| 4
| 3
| 10
| 12
| -2
| 10
| 16.MANİSA FK
| 9
| 2
| 2
| 5
| 13
| 19
| -6
| 8
| 17.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
| 9
| 2
| 2
| 5
| 6
| 13
| -7
| 8
| 18.SMS GRUP SARIYER
| 9
| 1
| 1
| 7
| 7
| 14
| -7
| 4
| 19.ATAKAŞ HATAYSPOR
| 9
| 0
| 3
| 6
| 9
| 25
| -16
| 3
| 20.ADANA DEMİRSPOR
| 9
| 0
| 1
| 8
| 4
| 34
| -30
| -17
