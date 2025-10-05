Trendyol 1.Lig'de son görünüm!

Trendyol 1. Lig'de 9. hafta maçları tamamlandı.



Haftaya lider giren Sipay Bodrum FK, günün son maçında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-0 yenerek puanını 20'ye yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.



Zirve takipçilerinden Esenler Erokspor, deplasmanda Boluspor'u 3-1 yenerek puanını 19'a yükseltti.





TAKIM



O



G



B



M



A



Y



AV



P



1.SİPAY BODRUM FK



9



6



2



1



24



8



16



20



2.ESENLER EROKSPOR



9



6



1



2



27



11



16



19



3.ATKO GRUP PENDİKSPOR



9



5



3



1



18



8



10



18



4.ARCA ÇORUM FK



9



5



3



1



15



8



7



18



5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK



9



5



2



2



16



12



4



17



6.AMED SPORTİF FAALİYETLER



9



5



1



3



23



14



9



16



7.ERZURUMSPOR FK



9



3



6



0



16



9



7



15



8.BANDIRMASPOR



9



4



2



3



14



11



3



14



9.İMAJ ALTYAPI VANSPOR



9



3



4



2



9



7



2



13



10.SERİKSPOR



9



3



4



2



8



12



-4



13



11.ÖZBELSAN SİVASSPOR



9



3



3



3



13



9



4



12



12.BOLUSPOR



9



3



3



3



15



13



2



12



13.İSTANBULSPOR



9



2



5



2



11



11



0



11



14.SAKARYASPOR



9



3



2



4



12



20



-8



11



15.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ



9



2



4



3



10



12



-2



10



16.MANİSA FK



9



2



2



5



13



19



-6



8



17.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR



9



2



2



5



6



13



-7



8



18.SMS GRUP SARIYER



9



1



1



7



7



14



-7



4



19.ATAKAŞ HATAYSPOR



9



0



3



6



9



25



-16



3



20.ADANA DEMİRSPOR



9



0



1



8



4



34



-30



-17



NOT: Adana Demirspor'a 18 puan silme cezası verildi.



- 10. hafta



17 Ekim Cuma:



20.00 Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer (Ümraniye Belediyesi Şehir)



18 Ekim Cumartesi:



13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK (Manisa 19 Mayıs)



13.30 İmaj Altyapı Vanspor-Atko Grup Pendikspor (Van Atatürk)



16.00 Adana Demirspor-Sakaryaspor (Yeni Adana)



19.00 Atakaş Hatayspor-Arca Çorum FK (Mersin)



19 Ekim Pazar:



13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Özbelsan Sivasspor (Aktepe)



16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor (Iğdır Şehir)



16.00 Serikspor-Amed Sportif Faaliyetler (Stadı henüz açıklanmadı)



19.00 Esenler Erokspor-Sipay Bodrum FK (Esenler Erokspor)



20 Ekim Pazartesi:



20.00 İstanbulspor-Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



