Trendyol 1.Lig'de son görünüm!

Trendyol 1. Lig'de 9. haftanın maçları tamamlandı. Atakaş Hatayspor'u 5-0 yenen Sipay Bodrum FK, puanını 20'ye çıkararak zirvedeki yerini korudu.

calendar 05 Ekim 2025 23:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1.Lig'de son görünüm!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'de 9. hafta maçları tamamlandı. 

Haftaya lider giren Sipay Bodrum FK, günün son maçında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-0 yenerek puanını 20'ye yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.

Zirve takipçilerinden Esenler Erokspor, deplasmanda Boluspor'u 3-1 yenerek puanını 19'a yükseltti.



Atko Grup Pendikspor evinde Adana Demirspor'u 3-0, Arca Çorum FK ise sahasında Manisa FK'yi 3-1 yenerek puanlarını 18'e çıkaran takımlar oldu.

Dokuz maç sonunda 3 galibiyet ve 6 beraberlikle 15 puanı bulunan Erzurumspor FK, ligde mağlubiyet yaşamayan tek takım olma ünvanını sürdürdü.

Ligde galibiyeti bulunmayan Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor, bu hafta da 3 puan hasretini dindiremedi.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar, puan durumu ve 10. haftanın programı şöyle:

SONUÇLAR 

Boluspor-Esenler Erokspor: 1-3

Arca Çorum FK-Manisa FK: 3-1

Atko Grup Pendikspor-Adana Demirspor: 3-0

Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor: 2-1

Erzurumspor FK-İmaj Altyapı Vanspor: 1-1

Amed Sportif Faaliyetler-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 4-1

SMS Grup Sarıyer-Sakaryaspor: 1-2

Alagöz Holding Iğdır FK-İstanbulspor: 2-1

Özbelsan Sivasspor-Serikspor: 0-0

Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: 5-0

- Puan durumu

TAKIM

 O

 G

 B

 M

 A

 Y

 AV

 P
1.SİPAY BODRUM FK

 9

 6

 2

 1

 24

 8

 16

 20
2.ESENLER EROKSPOR

 9

 6

 1

 2

 27

 11

 16

 19
3.ATKO GRUP PENDİKSPOR

 9

 5

 3

 1

 18

 8

 10

 18
4.ARCA ÇORUM FK

 9

 5

 3

 1

 15

 8

 7

 18
5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK

 9

 5

 2

 2

 16

 12

 4

 17
6.AMED SPORTİF FAALİYETLER

 9

 5

 1

 3

 23

 14

 9

 16
7.ERZURUMSPOR FK

 9

 3

 6

 0

 16

 9

 7

 15
8.BANDIRMASPOR

 9

 4

 2

 3

 14

 11

 3

 14
9.İMAJ ALTYAPI VANSPOR

 9

 3

 4

 2

 9

 7

 2

 13
10.SERİKSPOR

 9

 3

 4

 2

 8

 12

 -4

 13
11.ÖZBELSAN SİVASSPOR

 9

 3

 3

 3

 13

 9

 4

 12
12.BOLUSPOR

 9

 3

 3

 3

 15

 13

 2

 12
13.İSTANBULSPOR

 9

 2

 5

 2

 11

 11

 0

 11
14.SAKARYASPOR

 9

 3

 2

 4

 12

 20

 -8

 11
15.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

 9

 2

 4

 3

 10

 12

 -2

 10
16.MANİSA FK

 9

 2

 2

 5

 13

 19

 -6

 8
17.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR

 9

 2

 2

 5

 6

 13

 -7

 8
18.SMS GRUP SARIYER

 9

 1

 1

 7

 7

 14

 -7

 4
19.ATAKAŞ HATAYSPOR

 9

 0

 3

 6

 9

 25

 -16

 3
20.ADANA DEMİRSPOR

 9

 0

 1

 8

 4

 34

 -30

 -17
NOT: Adana Demirspor'a 18 puan silme cezası verildi.

- 10. hafta

17 Ekim Cuma:

20.00 Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer (Ümraniye Belediyesi Şehir)

18 Ekim Cumartesi:

13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK (Manisa 19 Mayıs)

13.30 İmaj Altyapı Vanspor-Atko Grup Pendikspor (Van Atatürk)

16.00 Adana Demirspor-Sakaryaspor (Yeni Adana)

19.00 Atakaş Hatayspor-Arca Çorum FK (Mersin)

19 Ekim Pazar:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Özbelsan Sivasspor (Aktepe)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor (Iğdır Şehir)

16.00 Serikspor-Amed Sportif Faaliyetler (Stadı henüz açıklanmadı)

19.00 Esenler Erokspor-Sipay Bodrum FK (Esenler Erokspor)

20 Ekim Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

