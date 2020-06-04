Trabzonspor'da teknik heyet ve sporcular altıncı kez Kovid-19 testinden geçti

Bordo-Mavililer'de yöneticiler, teknik ekip ve sporculara altıncı defa uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı açıklandı.

Trabzonspor'da teknik heyet ve sporcular altıncı kez Kovid-19 testinden geçti
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04 Haziran 2020 22:31
Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve sporculara altıncı defa uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin altıncısı yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

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