Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Galatasaray ile karşı karşıya gelen Trabzonspor'da taraftarlar yönetimi istifaya davet etti.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Uzun süre istifa tezahüratlarında bulunan taraftarlar, saha içerisinde gösterdikleri performanstan dolayı futbolculara da tepki gösterdi.
Bordo-mavililer, ligde Galatasaray'a kaybettikten sonra kupada da istedikleri oyunu sahada göremeyince, duruma isyan ettiler.
Uzun süre istifa tezahüratlarında bulunan taraftarlar, saha içerisinde gösterdikleri performanstan dolayı futbolculara da tepki gösterdi.
Bordo-mavililer, ligde Galatasaray'a kaybettikten sonra kupada da istedikleri oyunu sahada göremeyince, duruma isyan ettiler.