14 Mayıs
Trabzonspor-Galatasaray
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14 Mayıs
Alaves-Valencia
1-0
14 Mayıs
Villarreal-Leganes
3-0
14 Mayıs
Real Madrid-Mallorca
1-174'
14 Mayıs
PSV Eindhoven-Heracles
4-1
14 Mayıs
Willem-PEC Zwolle
1-2
14 Mayıs
NEC Nijmegen-NAC Breda
3-0
14 Mayıs
Go Ahead Eagles-SC Heerenveen
1-0
14 Mayıs
Feyenoord-RKC Waalwijk
2-0
14 Mayıs
FC Utrecht-S. Rotterdam
1-1
14 Mayıs
FC Twente-Alkmaar
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14 Mayıs
FC Groningen-Ajax
2-2
14 Mayıs
Almere-Fortuna Sittard
1-1

Trabzonspor tribünlerinden istifa sesleri!

Türkiye Kupası Final mücadelesinde Galatasaray karşısında kalesinde gördüğü 3. golün ardından Trabzonspor tribünleri, yönetimi istifaya davet etti.

calendar 14 Mayıs 2025 22:29 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2025 22:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor tribünlerinden istifa sesleri!
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Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Galatasaray ile karşı karşıya gelen Trabzonspor'da taraftarlar yönetimi istifaya davet etti. 

Uzun süre istifa tezahüratlarında bulunan taraftarlar, saha içerisinde gösterdikleri performanstan dolayı futbolculara da tepki gösterdi.

Bordo-mavililer, ligde Galatasaray'a kaybettikten sonra kupada da istedikleri oyunu sahada göremeyince, duruma isyan ettiler.
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