Trabzonspor transferi bitiriyor: Okay Yokuşlu

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon İngiliz ekibi West Bromwich'te 48 maçta görev aldı ve 1 gol, 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan deneyimli futbolcu, EURO 2024'te A Milli Takım formasıyla 3 maçta oynadı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor Okay Yokuşlu transferini bitirmek üzere.61 Saat'in haberine göre; Trabzonspor, West Bromwich Albion ile Okay Yokuşlu transferi için anlaşmaya çok yakın. Öte yandan haberde, Okay Yokuşlu'nun da Trabzonspor'a transfer olmayı kabul ettiği ve prosedürlerin tamamlanmasının ardından Trabzonspor'a imza atacağı kaydedildi.Okay Yokuşlu daha önce 2015-2018 yılları arasında Trabzonspor'da forma giymiş ve 2018 yılında 6 milyon euro karşılığında Celta Vigo'ya transfer olmuştu.