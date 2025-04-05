Avrupa'da ilk şampiyon Paris Saint-Germain!

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain, sahasında Angers'i 1-0 mağlup etti ve Avrupa'nın beş büyük liginde şampiyon olan ilk takım oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Avrupa'da ilk şampiyon Paris Saint-Germain!
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05 Nisan 2025 19:51
Son güncelleme 05 Nisan 2025 20:07
Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Angers ile karşı karşıya geldi. Paris Saint-Germain, Parc des Princes'te oynanan maçı 1-0'lık skorla kazandı.

Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golü 55. dakikada Desire Doue attı.

Bu sonucun ardından Paris Saint-Germain, 74 puana yükseldi ve ligin bitimine altı hafa kala şampiyonluğunu ilan etti. PSG, Avrupa'nın beş büyük liginde şampiyonluğunu ilan eden ilk takım oldu.

Paris Saint-Germain, üst üste 4 olmak üzere toplamda 13. şampiyonluğunu ilan etti.



Sezona Fransa Süper Kupa zaferiyle başlayan ve ligde şampiyonluğu ilan eden PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, Fransa Kupası'nda ise final oynayacak.

Luis Enrique'nin ekibi Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 9 Nisan Çarşamba günü sahasında Aston Villa ile karşılaşacak. Paris Saint-Germain, ligde ise gelecek hafta Le Havre'yi konuk edecek.

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