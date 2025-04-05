Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Werder Bremen, sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Weser-Stadion'daki maçta kazanan 2-0'lık skorla Werder Bremen oldu.



Werder Bremen'e galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Oliver Burke ve 84. dakikada Romano Schmid attı.



Werder Bremen, ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Eintracht Frankfurt, ligde iki maç sonra kaybetti.



Bu sonucun ardından Werder Bremen, ligde 39 puana yükseldi. Eintracht Frankfurt, 48 puanda kaldı.



Werder Bremen, ligin bir sonraki haftasında Stuttgart ile deplasmanda karşılaşacak. Eintracht Frankfurt, sahasında Heidenheim ile karşılaşacak.



