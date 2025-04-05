Karagümrük, 90+6 da kazandı!

Trendyol 1. Lig'de Fatih Karagümrük, sahasında Erzurumspor FK'yi 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Karagümrük, 90+6 da kazandı!
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05 Nisan 2025 21:04
Son güncelleme 05 Nisan 2025 21:24
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Erzurumspor FK'yi konuk etti.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fatih Karagümrük 1-0 kazandı.

Karşılaşmada Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golü 90+6'da Wesley Moraes kaydetti.

Karşılaşmanın 69. dakikasında Erzurumspor forması giyen Mehmet Taş ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük ligde puanını 59'a yükseltirken 2. sırada yer aldı. Erzurumspor ise 54 puanda kalarak 3. sırada yer aldı.

Gelecek hafta ligde Karagümrük, Esenler Erokspor'a konuk olacak. Erzurumspor ise sahasında Çorum FK'yi konuk edecek.  Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Yasin Kol, Samet Çiçek, Kemal Mavi

Solwie Energy Fatih Karagümrük: Furkan Onur Akyüz, Atakan Çankaya, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Doh (Dk. 81 Gray), Johnson, Camacho (Dk. 58 Dovedan), Göktan Gürpüz (Dk. 90+8 Alper Demirol), Serginho, Wesley

Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Roshi (Dk. 79 Salih Sarıkaya), Crociata, Okechukwu (Dk. 61 Mehmet Taş), Giorbelidze, Teklic, Sylla (Dk. 86 Yakup Kırtay), Eren Tozlu

Gol: Dk. 90+6 Wesley (Solwie Energy Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Dk. 69 Mehmet Taş (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 17 Mustafa Akbaş, Dk. 44 Sylla, Dk. 87 Ataberk Dadakdeniz (Erzurumspor FK), Dk. 21 Serginho, Dk. 49 Doh (Solwie Energy Fatih Karagümrük)





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