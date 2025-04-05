Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor, sahasında Samsunspor'u konuk etti. Corendon Airlines Park'taki mücadeleyi Antalyaspor 2-1 kazandı.
Antalyaspor, Soner Dikmen'in 45. dakikada attığı golle Samsunspor karşısında 1-0 öne geçti ve devre arasına önde gitti.
Samsunspor, Zeki Yavru'nun 52. dakikada serbest vuruştan attığı golle 1-1'lik beraberliği buldu.
Antalyaspor, Adolfo Gaich'in 84. dakikada attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Antalyaspor'un iç sahadaki galibiyet serisi dört maça yükseldi. Samsunspor'un ligdeki galibiyet hasreti üç maça yükseldi.
Bu sonucun ardından Antalyaspor, 39 puana yükseldi. Samsunspor, 51 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Antalyaspor, Bodrum FK deplasmanına gidecek. Samsunspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
VOLKAN KONAK VE KUBİLAY ELDEMİRCİ ANILDI
Karşılaşma öncesinde, geçen hafta vefat eden sanatçı Volkan Konak ile Antalyalı gazeteci Kubilay Eldemirci anıldı. Konak ile Eldemirci'nin fotoğrafları ve Antalyaspor'un taziye mesajları, stattaki ekranlara yansıtıldı. Ayrıca mücadele öncesi statta çalınan Volkan Konak'ın "Dido" ve "Cerrahpaşa" şarkılarına taraftarlar eşlik etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
18. dakikada Van de Streek'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Samudio'nun kafayla şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
24. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Muja'nın şutunda, kaleci Kenan Piric topa sahip olarak gole izin vermedi.
45. dakikada Onvo Antalyaspor 1-0 öne geçti. Samudio'nun sol kanattan pasında son çizgide topu kontrol eden Güray Vural, meşin yuvarlağı kale alanına doğru çevirdi. Kaleci Okan Kocuk'u geçen topu önünde bulan Soner Dikmen, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi.
Ev sahibi takım, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada Samsunspor skoru 1-1 yaptı. Ceza sahasına yakın noktadan serbest vuruş kullanan Zeki Yavru'nun yerden şutunda, meşin yuvarlak sol direğin dibinden filelere gitti.
62. dakikada Samudio'nun ceza alanında topla buluşturduğu Van de Streek'in kafa şutunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı kontrol etti.
84. dakikada Onvo Antalyaspor 2-1 öne geçti. Kaluzinski'nin ortasında kaleci Okan Kocuk'tan dönen topu ceza sahası sol çaprazda önünde bulan Gaich, meşin yuvarlağı sol köşeden ağlara gönderdi.
Onvo Antalyaspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Ümit Öztürk, Süleyman Özay, Mehmet Kapluhan
Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Mert Yılmaz (Dk. 68 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural (Dk. 81 Abdurrahim Dursun), Kaluzinski, Erdal Rakip, Van de Streek, Soner Dikmen (Dk. 64 Gaich), Samudio (Dk. 63 Djenepo), Larsson (Dk. 81 Petrusenko)
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Holse, Bennasser (Dk. 9 Yunus Emre Çift-Dk. 87 Ntcham), Schindler (Dk. 46 Tait), Emre Kılınç (Dk. 83 Dimata), Muja, Moundilmadji
Goller: Dk. 45 Soner Dikmen, Dk. 84 Gaich (Onvo Antalyaspor), Dk. 52 Zeki Yavru (Reeder Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Moundilmadji (Reeder Samsunspor), Dk. 49 Samudio, Dk. 90+2 Djenepo (Onvo Antalyaspor)
Antalyaspor, Soner Dikmen'in 45. dakikada attığı golle Samsunspor karşısında 1-0 öne geçti ve devre arasına önde gitti.
Samsunspor, Zeki Yavru'nun 52. dakikada serbest vuruştan attığı golle 1-1'lik beraberliği buldu.
Antalyaspor, Adolfo Gaich'in 84. dakikada attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Antalyaspor'un iç sahadaki galibiyet serisi dört maça yükseldi. Samsunspor'un ligdeki galibiyet hasreti üç maça yükseldi.
Bu sonucun ardından Antalyaspor, 39 puana yükseldi. Samsunspor, 51 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Antalyaspor, Bodrum FK deplasmanına gidecek. Samsunspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
VOLKAN KONAK VE KUBİLAY ELDEMİRCİ ANILDI
Karşılaşma öncesinde, geçen hafta vefat eden sanatçı Volkan Konak ile Antalyalı gazeteci Kubilay Eldemirci anıldı. Konak ile Eldemirci'nin fotoğrafları ve Antalyaspor'un taziye mesajları, stattaki ekranlara yansıtıldı. Ayrıca mücadele öncesi statta çalınan Volkan Konak'ın "Dido" ve "Cerrahpaşa" şarkılarına taraftarlar eşlik etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
18. dakikada Van de Streek'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Samudio'nun kafayla şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
24. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Muja'nın şutunda, kaleci Kenan Piric topa sahip olarak gole izin vermedi.
45. dakikada Onvo Antalyaspor 1-0 öne geçti. Samudio'nun sol kanattan pasında son çizgide topu kontrol eden Güray Vural, meşin yuvarlağı kale alanına doğru çevirdi. Kaleci Okan Kocuk'u geçen topu önünde bulan Soner Dikmen, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi.
Ev sahibi takım, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada Samsunspor skoru 1-1 yaptı. Ceza sahasına yakın noktadan serbest vuruş kullanan Zeki Yavru'nun yerden şutunda, meşin yuvarlak sol direğin dibinden filelere gitti.
62. dakikada Samudio'nun ceza alanında topla buluşturduğu Van de Streek'in kafa şutunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı kontrol etti.
84. dakikada Onvo Antalyaspor 2-1 öne geçti. Kaluzinski'nin ortasında kaleci Okan Kocuk'tan dönen topu ceza sahası sol çaprazda önünde bulan Gaich, meşin yuvarlağı sol köşeden ağlara gönderdi.
Onvo Antalyaspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Ümit Öztürk, Süleyman Özay, Mehmet Kapluhan
Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Mert Yılmaz (Dk. 68 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural (Dk. 81 Abdurrahim Dursun), Kaluzinski, Erdal Rakip, Van de Streek, Soner Dikmen (Dk. 64 Gaich), Samudio (Dk. 63 Djenepo), Larsson (Dk. 81 Petrusenko)
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Holse, Bennasser (Dk. 9 Yunus Emre Çift-Dk. 87 Ntcham), Schindler (Dk. 46 Tait), Emre Kılınç (Dk. 83 Dimata), Muja, Moundilmadji
Goller: Dk. 45 Soner Dikmen, Dk. 84 Gaich (Onvo Antalyaspor), Dk. 52 Zeki Yavru (Reeder Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Moundilmadji (Reeder Samsunspor), Dk. 49 Samudio, Dk. 90+2 Djenepo (Onvo Antalyaspor)