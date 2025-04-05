Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor, sahasında Samsunspor'u konuk etti. Corendon Airlines Park'taki mücadeleyi Antalyaspor 2-1 kazandı.Antalyaspor, Soner Dikmen'in 45. dakikada attığı golle Samsunspor karşısında 1-0 öne geçti ve devre arasına önde gitti.Samsunspor, Zeki Yavru'nun 52. dakikada serbest vuruştan attığı golle 1-1'lik beraberliği buldu.Antalyaspor, Adolfo Gaich'in 84. dakikada attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.Bu sonucun ardından Antalyaspor'un iç sahadaki galibiyet serisi dört maça yükseldi. Samsunspor'un ligdeki galibiyet hasreti üç maça yükseldi.Bu sonucun ardından Antalyaspor, 39 puana yükseldi. Samsunspor, 51 puanda kaldı.Ligin gelecek haftasında Antalyaspor, Bodrum FK deplasmanına gidecek. Samsunspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.Karşılaşma öncesinde, geçen hafta vefat eden sanatçı Volkan Konak ile Antalyalı gazeteci Kubilay Eldemirci anıldı. Konak ile Eldemirci'nin fotoğrafları ve Antalyaspor'un taziye mesajları, stattaki ekranlara yansıtıldı. Ayrıca mücadele öncesi statta çalınan Volkan Konak'ın "Dido" ve "Cerrahpaşa" şarkılarına taraftarlar eşlik etti.18. dakikada Van de Streek'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Samudio'nun kafayla şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.24. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Muja'nın şutunda, kaleci Kenan Piric topa sahip olarak gole izin vermedi.Ev sahibi takım, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.62. dakikada Samudio'nun ceza alanında topla buluşturduğu Van de Streek'in kafa şutunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı kontrol etti.Onvo Antalyaspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.Corendon Airlines Park AntalyaÜmit Öztürk, Süleyman Özay, Mehmet KapluhanKenan Piric, Mert Yılmaz (Dk. 68 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural (Dk. 81 Abdurrahim Dursun), Kaluzinski, Erdal Rakip, Van de Streek, Soner Dikmen (Dk. 64 Gaich), Samudio (Dk. 63 Djenepo), Larsson (Dk. 81 Petrusenko)Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Holse, Bennasser (Dk. 9 Yunus Emre Çift-Dk. 87 Ntcham), Schindler (Dk. 46 Tait), Emre Kılınç (Dk. 83 Dimata), Muja, MoundilmadjiDk. 45 Soner Dikmen, Dk. 84 Gaich (Onvo Antalyaspor), Dk. 52 Zeki Yavru (Reeder Samsunspor)Dk. 14 Moundilmadji (Reeder Samsunspor), Dk. 49 Samudio, Dk. 90+2 Djenepo (Onvo Antalyaspor)