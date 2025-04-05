Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Stuttgart, deplasmanda Bochum ile karşılaştı.



Vonovia Ruhrstadion'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Stuttgart, 3-0 kazandı.



Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Julian Chabot ve dakika 11, 48 ve 85'de Ermedin Demirovic'ten geldi.



Milli futbolcu Atakan Karazor, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 2 asist yaparak öne çıkan isimlerden biri oldu.



Bu sonuç ile birlikte ligde 6 maç aradan sonra galip gelen Stuttgart puanını 40'a yükseltti ve 9. sırada yer aldı.



Üst üste 2. mağlubiyetini alan Bochum ise 20 puanla 18. sırada kaldı.



Bundesliga'da gelecek hafta Stuttgart, sahasında Werder Bremen'i konuk edecek. Bochum ise Ausburg'u ağırlayacak.



