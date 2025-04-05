Trabzonspor'dan PFDK cezalarına tepki!

Trabzonspor, PFDK kararlarının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan PFDK cezalarına tepki!
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05 Nisan 2025 18:44
Trabzonspor, PFDK cezalarının ardından bir paylaşımda bulundu.

Trabzonspor'un sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Görmezler, duymazlar, bilmezler..." ifadeleri kullanıldı.

TRABZONSPOR'UN O PAYLAŞIMI





TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYABİLECEKLER

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, PFDK'den 3 maç ceza aldığı için Trabzonspor maçında yedek kulübesinde olabilecek. Portekizli teknik adam, 3 maçlık cezasını kupada çekecek.

Fenerbahçe'de 1 maç ceza alan Mert Hakan Yandaş ve 3 maç ceza alan Fred de Trabzonspor maçında forma giyebilecek.

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