Bundesliga'nın 30. Haftasında Leipzig, sahasında Hoffenheim ile karşı karşıya geldi. Leipzig Stadyumu'ndaki maçta kazanan, 3-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.



Hoffenheim, 11. Dakikada Tom Bischof'un golüyle öne geçti. Leipzig bu gole 24. dakikada Benjamin Sesko ile cevap verd. 28. Dakikada Hoffenheim oyuncusu Leo Ostigard kırmızı kart gördü. 43. Dakikada Bote Baku Leipzig'i 2-1 öne geçirirken 84. Dakikada Yussuf Poulsen'in attığı gol maçın skorunu belirledi.



Leipzig, iç sahada üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Hoffenheim'in ligdeki galibiyet hasreti dört maça yükseldi.



Bu sonucun ardından Leipzig, 35 puana yükseldi. Hoffenheim, 27 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Leipzig, Wolfsburg deplasmanına konuk olacak. Hoffenheim, ligin gelecek haftasında sahasında Mainz'i konuk edecek.



