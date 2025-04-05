Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Bayer Leverkusen, Heidenheim deplasmanına konuk oldu. Voith Arena'da oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Bayer Leverkusen oldu.
Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golü 90. dakikada Emiliano Buendia attı.
Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, 62 puana yükseldi. Heidenheim, 22 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Union Berlin ile karşılaşacak. Heidenheim, Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.
Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golü 90. dakikada Emiliano Buendia attı.
Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, 62 puana yükseldi. Heidenheim, 22 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Union Berlin ile karşılaşacak. Heidenheim, Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.