Bayer Leverkusen, deplasmanda son anda kazandı!

Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Bayer Leverkusen, Heidenheim'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bayer Leverkusen, deplasmanda son anda kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Nisan 2025 18:28
Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Bayer Leverkusen, Heidenheim deplasmanına konuk oldu. Voith Arena'da oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Bayer Leverkusen oldu.

Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golü 90. dakikada Emiliano Buendia attı.

Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, 62 puana yükseldi. Heidenheim, 22 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Union Berlin ile karşılaşacak. Heidenheim, Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery