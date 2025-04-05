Vitor Pereira'nın Wolves'u yine kazandı!

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Wolves, deplasmanda Ipswich ile karşılaştı.



Portman Road'ta oynanan karşılaşmayı konuk ekip Wolves 2-1 kazandı.



Maçta Wolves'a galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Pablo Sarabia ve 84. dakikada Jorgen Strand Larsen'den geldi. Ipswich'in golü ise Liam Delap'tan geldi.



Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkaran Wolves, puanını 32'ye yükseltti ve 17. sırada yer aldı.



Ipswich ise 20 puanda kalarak 18. sırada kaldı.



Ligde gelecek hafta Wolves, sahasında Tottenham'ı konuk edecek. Ipswich ise Chelsea deplasmanında olacak.