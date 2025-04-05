Vitor Pereira'nın Wolves'u yine kazandı!

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Wolves, deplasmanda Ipswich'i 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Vitor Pereira'nın Wolves'u yine kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Nisan 2025 19:00
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Wolves, deplasmanda Ipswich ile karşılaştı.

Portman Road'ta oynanan karşılaşmayı konuk ekip Wolves 2-1 kazandı.

Maçta Wolves'a galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Pablo Sarabia ve 84. dakikada Jorgen Strand Larsen'den geldi. Ipswich'in golü ise Liam Delap'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkaran Wolves, puanını 32'ye yükseltti ve 17. sırada yer aldı.

Ipswich ise 20 puanda kalarak 18. sırada kaldı.

Ligde gelecek hafta Wolves, sahasında Tottenham'ı konuk edecek. Ipswich ise Chelsea deplasmanında olacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery