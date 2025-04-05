İngiltere Championship'in 40. haftasında Hull City, Sheffield Wednesday ile deplasmanda karşılaştı. Hull City, maçı 1-0'lık skorla kazandı.
Hull City'ye galibiyeti getiren golü 90+4. dakikada Charlie Hughes attı.
Bu sonucun ardından Hull City, 44 puana yükseldi. Sheffield Wednesday, 52 puanda kaldı.
Hull City, ligin bir sonraki haftasında Watford ile deplasmanda karşılaşacak. Sheffield Wednesday Blacburn deplasmanına gidecek.
Hull City'ye galibiyeti getiren golü 90+4. dakikada Charlie Hughes attı.
Bu sonucun ardından Hull City, 44 puana yükseldi. Sheffield Wednesday, 52 puanda kaldı.
Hull City, ligin bir sonraki haftasında Watford ile deplasmanda karşılaşacak. Sheffield Wednesday Blacburn deplasmanına gidecek.