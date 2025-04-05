Piatek, Başakşehir tarihine geçti!

Süper Lig'de Başakşehir, sahasında ağırladığı Konyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 71. dakikada penaltıdan Krzysztof Piatek attı.



Polonyalı golcü, bu sezon 42. maçında 29. golünü attı. Piatek, bu karşılaşmalarda 5 kez de asist yaptı.



Piatek, Konyaspor maçıyla birlikte Başakşehir forması altında toplamda 46. golünü attı ve İstanbul ekibinin tarihinde en çok gol atan ikinci futbolcu konumuna yükseldi.



Başakşehir tarihinde en çok fileleri havalandıran isim ise 110 kezle Edin Visca.



