PFDK açıkladı: İşte Jose Mourinho'nun cezası

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından PFDK kararları açıklandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3 maç men cezası aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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PFDK açıkladı: İşte Jose Mourinho'nun cezası
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05 Nisan 2025 18:31
Son güncelleme 05 Nisan 2025 18:46
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından PFDK kararları açıklandı. 

Derbide Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a fiziksel müdahalede bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3 maç men cezası aldı.

PFDK KARARLARI AÇIKLANDI

JOSE MOURINHO: 3 MAÇ
MARIO BRANCO: 117 BİN TL
SALVATORE FOTI: 4 MAÇ
SANDRO ZUFIC: 4 MAÇ
FRED: 3 MAÇ
MERT HAKAN YANDAŞ: 1 MAÇ

LİGE YANSIMAYACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3 maç ceza aldığı için bu ceza lige yansımayacak. Mert Hakan Yandaş ve Fred de cezalarını ligde çekmeyecek.

GALATASARAY DOSYALARI GÖRÜŞÜLMEDİ

Galatasaray Kulübü henüz savunmasını vermediği için sarı-kırmızlılarla ilgili dosyalar görüşülmedi. Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay, PFDK'ye sevk edilmişti.

PFDK'NİN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

"FENERBAHÇE A.Ş. Teknik Sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX'in, emsal kararlar dikkate alınarak rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 292.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, 3 üyenin eylemin sevke uygun şekilde FDT'nin 44. Maddesi uyarınca saldırı olarak değerlendirilerek 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile cezalandırılması gerektiği yönündeki karşı oyu ile,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi MARIO JORGE DOS SANTOS BRANCO'nun, müsabaka esnasında akredite edilmediği T alanında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. antrenörü SALVATORE FOTI'nin, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. kaleci antrenörü SANDRO ZUFIC'in, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/5-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 78.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu FREDERICO RODRIGUES DE PAULA SANTOS'un, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MERT HAKAN YANDAŞ'ın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."

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