Hulusi Belgü: 'Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübü'

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenen Fenerbahçe Medicana, şampiyon oldu. Yaşanan zaferin ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü konuştu.



Hulusi Belgü, "Benim ilk senem, üçüncü kupam. Simla Hanım'a buradan özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çok büyük etkisi var bunlarda. Yönetimdeki arkadaşlarımıza, başkanın bu şubeye verdiği destek inanılmaz. Daha iyi olacağız, en iyisi olacağız. Tabii ki süreç alacak.



Fenerbahçe Kulübü, taraftarı ve oyuncusuyla herkesin gurur ve mutluluk duyacağı bir kulüp olacak voleybolda özellikle, basketbolda da ciddi başarılar alıyoruz arkadaşlarımız. Hepsini tek tek kutluyoruz. Fenerbahçe, dünyanın en büyük spor kulübü. Bunu kimse unutmasın. İnşallah futbolda da başarılar kazanacağız." ifadelerini kullandı.