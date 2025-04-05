Igor Tudor'dan Kenan Yıldız sözleri!

Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor, milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Igor Tudor'dan Kenan Yıldız sözleri!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Nisan 2025 17:29
Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor, ligde Roma ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Hırvat teknik adam, milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili, "Kenan Yıldız, kendisini futbola vermiş bir oyuncu. Yeteneği ortada ve hepimiz bunu görüyoruz. Her futbolcunun gelişmesinde ve çalışmasında istikrar olmalı, gerçek şampiyonlar asla tatmin olmaz. Hala yapacağı çok iş var ama başlangıç noktası çok iyi." ifadelerini kullandı.

Tudor, Kenan'ın Roma maçında ilk 11'de olup olmayacağına yönelik sorunun ardından, "Göreceğiz." yanıtını verdi.

Juventus'ta bu sezon 42 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 7 gol attı ve 4 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery