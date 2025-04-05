Kuzeyboru, set vermeden galip

Kuzeyboru, play-off serisinde deplasmanda Aydın Büyükşehir'i 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kuzeyboru, set vermeden galip
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05 Nisan 2025 18:10
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik etabı ilk maçında Kuzeyboru, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Necmi Avcı, Nazlı Ekmekçi

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Cansu Aydınoğulları, Johnson, Berka Buse Özden, Leyva, Rasinska, Zeynep Sude Demirel (Gizem Çerağ Düzeltir, Fatma Şekerci)

Kuzeyboru: Nasya, Gamze Kılıç, Ayşe Çürük, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Buket Gülübay, Aleyna Sevim)

Setler: 17-25, 24-26, 17-25

Süre: 79 dakika (23, 31, 25)

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