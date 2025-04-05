Samsunspor'da sakatlık: Bennasser!

Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşan Samsunspor'da Youssef Ait Bennasser, sakatlık yaşamasının ardından sedyeyle oyundan çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Samsunspor'da sakatlık: Bennasser!
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05 Nisan 2025 19:25
Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk olan Samsunspor'da bir sakatlık yaşandı.

Karadeniz ekibinde mücadeleye ilk 11'de başlayan Youssef Ait Bennasser, henüz 9. dakikada sakatlandı. Bennasser, sakatlığının ardından sedyeyle oyundan çıktı.

Samsunspor'da Bennasser yerine Yunus Emre Çift oyuna dahil oldu.

Samsunspor, Süper Lig'in gelecek haftasında sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

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