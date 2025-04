Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 yenen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, iyi oynamamalarına rağmen 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Atan, önemli bir galibiyet aldıklarını aktararak, "İyi bir hoca takımına karşı iyi bir galibiyet aldık. Birçok takımın yaşadığı türbülanstan geçmiş bir takım, buraya en iyi şekilde geldiler. Eksiksiz de geldiler. Fizik olarak savunma yapmayı kafaya koyunca ligde en iyi takımlardan biri. Oyuncu kalitesi de işimizi zorlaştıran etkenlerden biriydi. Savunma yaparken güçlü oyuncuları var. Savunmayı altıladılar. Oyunu öne iyi taşımamız gerekiyordu. İlk yarı bunların hiçbirini yapamadık. İlk yarı gol yemediğimiz için şanslıyız." değerlendirmesinde bulundu.



Penaltı pozisyonuna kadar çok iyi oynadıklarını belirten 45 yaşındaki teknik adam, "Yusuf Sarı ile net gol kaçırdık. Umut'un oyuna girmesi, Adil'in öne çıkmasıyla merkezden üzerimize geldiler. Maçı bitirmeye çalıştık. Son 10 dakika kabul edilebilir değil. Çok önemli bir maçı kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Rakibimiz toplu oyunda en iyi savunmayı yapabilecek bir takım. İlk maçtaki oyuna göre de bizi yıprattılar. İyi oynamadan bir maç kazandık. İstediğimiz ritmi yakalayamadık. Galibiyetten dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



Öne geçtiklerinde skoru korumak için mücadele ettiklerinin altını çizen Çağdaş Atan, "Bu sezon ilk defa iyi oynamadan kazandık. Oyuncularım karakter koydular. Sonuç alınca her şey pozitif gibi gözüküyor. Çok iyi oynadığımız maçlar da oldu. Ne oynadığımızın farkındayız. Türkiye'de oyunu talep eden yok, herkes sonucu talep ediyor. Bazen de sonucu korumak gerekiyor. Ben de faydacı kararlar almaya başladım. Oyun tarzımız, oyun anlayışımız belli. Oyunumuzu geliştirerek devam ediyoruz. Hem iyi oynayıp hem de sonuç almaya çalışıyoruz. Sonucu almak için bugünkü gibi oyunlar oynamamız gerekiyor. Konyaspor'a lig maçlarında başarılar diliyorum." diye konuştu.



Ligin 31. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacakları maça dair bir soruya ise Atan, "Maçın adı büyük, rakibimiz büyük. Maçın adının önemi yok. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'la da oynayacağız. Her maçımız final. Sloganımız isyan etmekti. Bir isyan başlattık. Bu konuda istikrara ihtiyacımız var. Bizi hırpalayacak bir maç. Farklı bir formasyonda oynuyorlar. Her duruma hazırlanacağız. Önceliğimiz iyi oyun olacak. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Tam kadro olarak Beşiktaş karşısında yer alacağız." yanıtını verdi.