Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yi konuk etti.



Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti.



Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri, 77. dakikada Ali Sowe ve 90+4. dakikada Ibrahim Olawoyin kaydetti.



Ev sahibi Çaykur Rizespor'un 5. 45+2. dakikada Ali Sowe ile bulduğu goller ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



Konuk ekipte Emre Taşdemir, maçın 20. dakikasında sakatlanarak yerine Lungoyi'ye bıraktı.



Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor puanını 40'a yükseltti ve ligdeki son 5 maçında sadece 2. kez galip gelmiş oldu. Gaziantep FK ise 42 puanda kaldı ve üst üste 3 mağlubiyet almış oldu. Ligde Çaykur Rizespor 14, Gaziantep FK ise 12. sırada konumlandı.



Ligde bir sonraki hafta Çaykur Rizespor, Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.



9. dakikada Çaykur Rizespor atağında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Jurecka, altıpas içerisindeki Varesanovic'i gördü. Bu oyuncunun plase şutunda, kaleci Dioudis topu kornere çeldi.



19. dakikada Hojer'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top baraja çarparak ceza sahasında Berkay Özcan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine uzak köşeye yaptığı vuruşta, kaleci Dioudis topu çıkartarak gole izin vermedi.



21. dakikada Çaykur Rizespor'da Sowe'un ön alanda presle kazandığı top sonrası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Dioudis meşin yuvarlağa sahip oldu.



34. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında sol kanatta topla buluşan Lungoyi, rakibini geçerek ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Grbic meşin yuvarlağı kornere çeldi.



45+1. dakikada sol kanattan Hojer'in kullandığı kornerde iyi yükselen Samet Akaydin topu kale sahasına indirdi. Bu bölgede Sowe, önünde bulduğu topu ağlara gönderdi. Hakem Mehmet Türkmen, VAR kontrolünün ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



50. dakikada Muhammet Taha Şahin'in sağ taraftan kullandığı kornerde defanstan arkaya seken topa Olawoyin, yarım vole şeklinde vurdu. Kaleci Dioudis meşin yuvarlağı kornere çeldi.



54. dakikada Olawoyin defansın arkasına sarkan Sowe'u topla buluşturdu. Sowe'un son çizgiden içeri çevirdiği topta arka direkte Zeqiri'nin vuruşunu çizgi üzerinde Semih Güler engelledi. Seken topu bir kez daha önünde bulan Zeqiri'nin vuruşunda, kaleci Dioudis meşin yuvarlağa sahip oldu.



66. dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Zeqiri, ceza sahası arka direkte Varesanovic'i buldu. Bu oyuncunun dar açıdan gelişine yaptığı vuruşta kaleci Dioudis bacaklarıyla topu kornere uzaklaştırdı.



77. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Ceza sahası dışından sol çaprazdan Olawoyin'in ceza alanı içerisine yerden ortasında Sowe, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.



90+5. dakikada yeşil-mavili takım farkı ikiye çıkardı. Sağ kanatta topu kontrol eden Sowe, Mbakata'yı geçerek ceza sahasına girdi. Topu penaltı noktası civarında müsait pozisyonda bulunan Olawoyin'e gönderdi. Bu oyuncunun boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.



90+7. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında sağ kanatta Akintola'nın pasıyla topla buluşan Taha Şahin'in içeri gönderdiği meşin yuvarlağa yakın mesafeden Sowe vurdu. Kaleci Dioudis topu kornere çeldi.



Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Çaykur Didi



Hakemler: Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral, Anıl Usta



Çaykur Rizespor: Grbic, Hojer, Samet Akaydin, Alikulov, Muhammet Taha Şahin, Varesanovic (Dk. 75 Buljubasic), Berkay Özcan (Dk. 62 Mithat Pala), Olawoyin, Jurecka (Dk. 62 Akintola), Zeqiri (Dk. 90 Ayberk Karapo), Sowe



Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Semih Güler (Dk. 85 Kenan Kodro), Viana, Mbakata, Daubin, Halil Dervişoğlu, Kozlowski (Dk. 85 Furkan Soyalp), Maxim, Emre Taşdemir (Dk. 20 Lungoyi), Okereke (Dk. 62 Boateng)



Goller: Dk. 77 Sowe, Dk. 90+5 Olawoyin (Çaykur Rizespor)



Sarı kartlar: Dk. 25 Berkay Özcan, Dk. 56 Samet Akaydin, Dk. 76 Akintola (Çaykur Rizespor)



