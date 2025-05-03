Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 4-2 yenen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, "Gol geldikten sonra tekrardan doğru ve iyi oyunu oynamaya başladık, farkı artırdık." dedi.
Atan, Mersin Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok önemli bir karşılaşmayı kazandıklarını söyledi.
Hatayspor'un saygıyı hak edecek şekilde mücadelesini sürdürdüğünü dile getiren Atan, rakiplerinin lige veda etmesine rağmen içeride ve toplu oyunda etkili olduğunu aktardı.
- "Şok bir gol açıkçası biraz bizi endişelendirdi"
Maçın başında baskı planlarının işlemediğine değinen Atan, şöyle konuştu:
"Şok bir gol açıkçası biraz bizi endişelendirdi. Yediğimiz golden sonra baskı planı işlemeyince farklı bir baskıya geçtik. Ondan sonra işler bizim için düzelmeye başladı. Top bizdeyken formasyonumuzun çok iyi işlediğini gördük. Ondan sonra biraz rahatlamadık değil. Golün geleceği belliydi. Sağ taraftan iyi hücumlar yaptığımızı düşünüyorum. Sol tarafta erken hücum ve final tercihleri, oyunu biraz o tarafta tutma çabamız ritmimizi biraz bozdu ama ikinci golü kolay bulduk. Penaltıyla daha rahat içeri girip farklı senaryoda maçı oynayabilirdik."
Atan, 2-2'ye kadar gayet iyi oynadıklarını dile getirerek, kalelerinde tehlike yaşamadıklarını ve pozisyon üreterek devam ettiklerini vurguladı.
Güzel bir gol yediklerine değinen Atan, "Boutobba çok formda. Onu tebrik ediyorum. İçe kırılmalarını hem çalışarak hem analizle hem de görselle oyuncularımıza göstermemize rağmen oradan bir gol yedik. Pozisyonlara girdiğimizde, final paslarında biraz tedirgin olduğumuzu gördüm. Gol geldikten sonra tekrardan doğru ve iyi oyunu oynamaya başladık, farkı artırdık." değerlendirmesinde bulundu.
Atan, sonradan oyuna giren tüm oyunculardan katkı aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, bu durumun kendileri için önem arz ettiğini sözlerine ekledi.
Çağdaş Atan: "Golü bulduk ve oyuna döndük"
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 4-2 yenen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, "Gol geldikten sonra tekrardan doğru ve iyi oyunu oynamaya başladık, farkı artırdık." dedi.
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