Asya Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Al Ahli!

Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Al Ahli, Kawasaki Frontale'yi 2-0 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Asya Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Al Ahli!
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03 Mayıs 2025 21:34
Son güncelleme 03 Mayıs 2025 22:14
Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Al Ahli ile Kawasaki Frontale karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan'da King Abdullah Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla Al Ahli oldu.

Al Ahli'ye galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Galeno ve 42. dakikada Franck Kessie attı.

Al Ahli'de milli futbolcu Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu, bu sonuçla Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanma başarısı gösterdi. 

Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi finaline çıkan ve çıktığı ilk finalden zaferle dönen ilk Türk futbolcu olma başarısını gösterdi.

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