Osimhen'den Galatasaray'da rekor!

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, bu sezon 33 gol attı ve kariyer rekoru kırdı. Nijeryalı futbolcu, kariyerindeki en golcü sezonunu yaşıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Osimhen'den Galatasaray'da rekor!
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03 Mayıs 2025 19:18
Son güncelleme 03 Mayıs 2025 19:33
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılılarda rekor kırdı.

Osimhen, Sivasspor ağlarını da iki kez havalandırdı ve Galatasaray'da toplamda 33 gole ulaştı.

Napoli'de daha önce 2022-2023 sezonunda 31 golle kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan Osimhen, Sivasspor maçındaki golleriyle birlikte kariyer rekoru kırdı.



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