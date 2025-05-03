Osimhen'den Galatasaray'da rekor!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılılarda rekor kırdı.
Osimhen, Sivasspor ağlarını da iki kez havalandırdı ve Galatasaray'da toplamda 33 gole ulaştı.
Napoli'de daha önce 2022-2023 sezonunda 31 golle kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan Osimhen, Sivasspor maçındaki golleriyle birlikte kariyer rekoru kırdı.
Osimhen, Sivasspor ağlarını da iki kez havalandırdı ve Galatasaray'da toplamda 33 gole ulaştı.
Napoli'de daha önce 2022-2023 sezonunda 31 golle kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan Osimhen, Sivasspor maçındaki golleriyle birlikte kariyer rekoru kırdı.