Galatasaray'da Torreira yine boş geçmedi!

Galatasaray'da son haftaların golcü ismi Lucas Torreira, Net Global Sivasspor ağlarını da havalandırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Torreira yine boş geçmedi!
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03 Mayıs 2025 23:16
Torreira, Sivasspor'a karşı 9. dakikada kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray'da takımda çıktığı son 7 resmi müsabakanın 5'inde gol sevinci yaşayan Torreira, bu sezon toplamda 6 gole ulaştı.

Mario Lemina'nın transfer edilmesinden sonra daha fazla atağa katılan Uruguaylı orta saha oyuncusu, kariyerindeki en golcü sezon rekorunu kırdı.

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