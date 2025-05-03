Galatasaray'da Torreira yine boş geçmedi!

Torreira, Sivasspor'a karşı 9. dakikada kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçirdi.
Galatasaray'da takımda çıktığı son 7 resmi müsabakanın 5'inde gol sevinci yaşayan Torreira, bu sezon toplamda 6 gole ulaştı.
Mario Lemina'nın transfer edilmesinden sonra daha fazla atağa katılan Uruguaylı orta saha oyuncusu, kariyerindeki en golcü sezon rekorunu kırdı.
Galatasaray'da takımda çıktığı son 7 resmi müsabakanın 5'inde gol sevinci yaşayan Torreira, bu sezon toplamda 6 gole ulaştı.
Mario Lemina'nın transfer edilmesinden sonra daha fazla atağa katılan Uruguaylı orta saha oyuncusu, kariyerindeki en golcü sezon rekorunu kırdı.