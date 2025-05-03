Bayern Münih, şampiyonluğu erteledi!

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, Leipzig ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih, şampiyonluğu erteledi!
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03 Mayıs 2025 18:29
Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Bayern Münih, Leipzig ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Leipzig Stadyumu'ndaki mücadele 3-3 sona erdi.

Leipzig, 11. dakikada Benjamin Sesko ve 39. dakikada Lukas Klostermann'ın golleriyle devreyi 2-0 önde tamamladı.

Bayern Münih, ikinci yarıda geri döndü. Konuk ekip Bayern Münih, 62. dakikada Eric Dier ve 63. dakikada Michael Olise'nin golleriyle iki dakika içerisinde 2-2'lik eşitliği buldu. Bayern Münih, 83. dakikada Leroy Sane'nin golüyle 3-2 öne geçti.

Pes etmeyen Leipzig, Youssef Poulsen'in 90+5'teki golüyle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih 76, Leipzig 50 puana yükseldi.

Bayern Münih, gelecek hafta sahasında Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak. Leipzig, gelecek hafta Werder Bremen deplasmanına gidecek.

Bayern Münih, bu sonucun ardından Bayer Leverkusen maçını beklemeye başladı. Ligde 76 puanda bulunan Bayern Münih, 67 puanlı Bayer Leverkusen'in pazar günü Freiburg karşısında puan kaybetmesi veya gelecek hafta puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

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