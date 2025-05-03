Beşiktaş Hentbol Takımı, kupasını büyük sevinçle kaldırdı

HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beykoz Belediyespor'u 34-23 mağlup eden Beşiktaş, düzenlenen törenle kupasını aldı. Şampiyon takımın oyuncuları, ödüllerini alarak büyük bir coşkuyla kutlama yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş Hentbol Takımı, kupasını büyük sevinçle kaldırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mayıs 2025 20:48

Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beykoz Belediyespor'u 34-23 yenen Beşiktaş, düzenlenen törenle kupasını aldı. 

Karşılaşmanın oynandığı Celal Atik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kupa töreninde, ilk olarak turnuvada görevli hakemlere plaket verildi.

Daha sonra HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası finalinin en iyi oyuncu ödülü Beşiktaşlı Tobias Cvetko'ya, özel kaleci ödülü de yine Beşiktaşlı Enis Yatkın'a verildi.

Kupa ikincisi Beykoz Belediyespor'un oyuncularına madalyaları Türkiye Hentbol Federasyonu Başkan Vekili Kenan Gökmen tarafından takdim edildi.

Kupayı kazanan Beşiktaş'a kupa ve madalyaları ise Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi ve HDI Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay tarafından verildi.

Beşiktaşlı oyuncular, kupayı büyük bir sevinçle kaldırıp şampiyonluğu kutladı.

Oyuncular, kupayla fotoğraf çektirdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.