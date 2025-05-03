Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon Bursa Büyükşehir Belediyespor!

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Bursa Büyükşehir Belediyespor kupayı kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon Bursa Büyükşehir Belediyespor!
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03 Mayıs 2025 18:05
Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Ortahisar Belediyespor'u 30-25 yenen Bursa Büyükşehir Belediyespor, kupayı kazandı.  Salon: Celal Atik

Hakemler: Pınar Ünlü Hatipoğlu, Mehtap Şimşek

Ortahisar Belediyespor: Bediang, Perihan Topaloğlu Acar 6, Arife Özdemir 4, Feyza Nur Öztürk 1, Hiranur Öztürk 1, Kübra Sarıkaya 3, Buse Dündar, Barbosa 1, Sümeyye Çolak 3, Janeska Kıldan 4, Ayşenur Uygur 2, Kübra Akçayoğlu, Eylül Şilan Yalçın

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Reyhan Kaya 4, Kübranur Şahan, Gülsüm Mihrap, Betül Yılmaz 1, Sevilay İmamoğlu Öcal, Sibel Gündoğdu 4, Ecem Birben 2, Edanur Çetin 7, Ceyhan Coşkunsu, Ayşenur Sormaz 1, Zygoura 4, Emine Gökdemir 7, Fatma Ay Babur, Ceren Demirçelen

Devre: 11-19

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