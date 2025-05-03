Mersinspor, evinde Bursaspor'u 7 sayıyla geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Mersin Spor, sahasında Bursaspor Yörsan'ı 89-82 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mersinspor, evinde Bursaspor'u 7 sayıyla geçti
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03 Mayıs 2025 17:23
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Mersin Spor, sahasında Bursaspor Yörsan'ı 89-82 mağlup etti.  Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Zafer Yılmaz, Polat Bayrak, NAzlı Çisil Güngör

Mersin Spor: Cobbs 16, Kartal Özmızrak 14, Cruz 7, Magnay 8, Manek 14, Olaseni 16, Pineiro 3, Efianayi 11, Emre Tanışan

Bursaspor Yörsan: Julius 9, Michineau 21, Grantham 7, Mutaf 12, Vladimir 7, Brown 11, Ömer Utku Al, Sharma 7, Berkay Candan 8

1. periyot: 25-17

Devre: 46-33

3. periyot: 70-50

 

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