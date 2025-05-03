Okan Buruk'tan derbi ve puan farkı yanıtı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor maçının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Okan Buruk, şampiyonluğu hangi maçta ilan edecekleri ve Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine yönelik gelen iki sorunun ardından, "Maç maç bakıyoruz. Rakibimizin maçına bakmadan, kendi maçımızı kazanarak ilk 3 maçlık seriyi kazanarak şampiyonluk ilan etmek istiyoruz ama çok zor bir Trabzonspor deplasmanına gideceğiz. Zorlu bir 3 maça çıkacağız. Hedefimiz kazanmak ve şampiyonluğumuzu ilan etmek. Rakibimizin yarınki maçta da puan kaybı yapması halinde bizim için önem kazanacak. Rakibimizin maçına bakmadan bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz. İnşallah en kısa sürede şampiyonluk ilan edebiliriz ama aynı konsantrasyonla devam edeceğiz. Gözümüz derbide olacak bir yandan ama önemli olan bizim işimizi doğru bir şekilde yapmamız." dedi.
"PUAN FARKI OLMASA..."
Başarılı teknik adam, daha sonra gelen, "Şu anda puanlar eşit olsaydı şampiyonluk için ne derdiniz?" sorusuna ise, "Çok formdayız. Bu net bir şekilde gözüküyor. Sakatlıktan dönen oyuncularla tam kadroyuz. Birçok oyuncuyu oynatamıyorum. Herkesi kullanmak istiyorum. Yükselen bir formumuz var. Oyun olarak güçlüyüz. Şu anda da baktığınızda Galatasaray'ın şampiyonluğu ne kadar istediğini görüyorsunuz. Mayıs ayı faktörü de var. İnşallah kalan maçlarda da bunu devam ettireceğiz ve şampiyonluğu en kısa zamanda yakalamaya çalışacağız." yanıtını verdi.
Okan Buruk, şampiyonluğu hangi maçta ilan edecekleri ve Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine yönelik gelen iki sorunun ardından, "Maç maç bakıyoruz. Rakibimizin maçına bakmadan, kendi maçımızı kazanarak ilk 3 maçlık seriyi kazanarak şampiyonluk ilan etmek istiyoruz ama çok zor bir Trabzonspor deplasmanına gideceğiz. Zorlu bir 3 maça çıkacağız. Hedefimiz kazanmak ve şampiyonluğumuzu ilan etmek. Rakibimizin yarınki maçta da puan kaybı yapması halinde bizim için önem kazanacak. Rakibimizin maçına bakmadan bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz. İnşallah en kısa sürede şampiyonluk ilan edebiliriz ama aynı konsantrasyonla devam edeceğiz. Gözümüz derbide olacak bir yandan ama önemli olan bizim işimizi doğru bir şekilde yapmamız." dedi.
"PUAN FARKI OLMASA..."
Başarılı teknik adam, daha sonra gelen, "Şu anda puanlar eşit olsaydı şampiyonluk için ne derdiniz?" sorusuna ise, "Çok formdayız. Bu net bir şekilde gözüküyor. Sakatlıktan dönen oyuncularla tam kadroyuz. Birçok oyuncuyu oynatamıyorum. Herkesi kullanmak istiyorum. Yükselen bir formumuz var. Oyun olarak güçlüyüz. Şu anda da baktığınızda Galatasaray'ın şampiyonluğu ne kadar istediğini görüyorsunuz. Mayıs ayı faktörü de var. İnşallah kalan maçlarda da bunu devam ettireceğiz ve şampiyonluğu en kısa zamanda yakalamaya çalışacağız." yanıtını verdi.