Aliağa Petkimspor, tek sayıyla galip!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 83-82 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aliağa Petkimspor, tek sayıyla galip!
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03 Mayıs 2025 19:05

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Aliağa Petkimspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u konuk etti.

ENKA Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 83-82 kazandı.

Salon: ENKA

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Serdar Ünal, Kaan Büyükçil

Aliağa Petkimspor: Dotson 18, Van Beck 25, Russell 7, Williams 3, Troy Selim Şav 2, Tyree, Karahan Tuan Efeoğlu 2, Aldridge 4, Echenique 18, Kılıçarslan Şenkahya 4

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 3, Franke 13, Starks 16, Emircan Koşut 7, Bruinsma 4, Ata Kahraman, Yesukan Onar 3, Sajus 15, Arda Berk Kaya, Love 21

1. Periyot: 23-19

Devre: 45-46

3. Periyot: 64-64

 



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