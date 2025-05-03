Galatasaray, sahasında 5 maç sonra gol yedi

Ligin en iyi savunma yapan takımı olarak dikkati çeken Galatasaray, iç sahada son olarak 18. haftadaki Göztepe müsabakasında gol yedi.
Sonrasındaki 5 müsabakada rakiplerine gol fırsatı vermeyen "Cimbom" TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0, Adana Demirspor'u 3-0 (Hükmen), Onvo Antalyaspor'u 4-0, Sipay Bodrum FK'yi ise 2-0 yendi. Galatasaray, bu süreçte Fenerbahçe ile de 0-0 berabere kaldı.
Sivasspor karşısında 33. dakikada Rey Manaj'ın golüne engel olamayan Galatasaray, iç sahadaki gol yememe serisini koruyamadı.
Sonrasındaki 5 müsabakada rakiplerine gol fırsatı vermeyen "Cimbom" TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0, Adana Demirspor'u 3-0 (Hükmen), Onvo Antalyaspor'u 4-0, Sipay Bodrum FK'yi ise 2-0 yendi. Galatasaray, bu süreçte Fenerbahçe ile de 0-0 berabere kaldı.
Sivasspor karşısında 33. dakikada Rey Manaj'ın golüne engel olamayan Galatasaray, iç sahadaki gol yememe serisini koruyamadı.