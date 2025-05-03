Murat Şahin: "Hakemlerimiz de dikkatli olsun"

Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Murat Şahin: 'Hakemlerimiz de dikkatli olsun'
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03 Mayıs 2025 22:17
Son güncelleme 03 Mayıs 2025 22:39
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'e 4-2 yenilen Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Murat Şahin, "Gelecek sene için hazırlık bizim için çok önemli. Burada kalacak oyuncularla oynamaya devam edeceğiz." dedi.

Şahin, Mersin Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, daha önceki haftalarda Türk hakemlerine güvenilmesi noktasında açıklamalar yaptığını anımsattı.

Bu duruma Türk hakemlerinin pek yanaşmadığını dile getiren Şahin, hakemlerin pek fazla gelişme arzusunda olmadığını savundu.

Uzun zamandır bu kadar kötü bir maç yönetimi görmediğini kaydeden Şahin, "Bizler nasıl oyunumuzu geliştirmek için çabalıyorsak hakemlerimiz de dikkatli olsun." dedi.

Lige iyi veda etmek için iyi oynamak istediklerini anlatan Şahin, zaman zaman bunu başardıklarını ancak kırılma noktalarında hedefsiz kalmadan dolayı başarılı olamadıklarını vurguladı.

"Gençlerimizi oyuna katma çalışıyoruz"

Kırılma anlarında galibiyet alamadıklarına dikkati çeken Murat Şahin, şöyle konuştu:

"Gelecek sene için hazırlık bizim için çok önemli. Burada kalacak oyuncularla oynamaya devam edeceğiz. Gençlerimizi oyuna katmaya çalışıyoruz. Kalan maçlarımızda onlara süre vereceğiz. Belki 90 dakika düşüneceğiz, bazen 15, 20 dakika, yarım saat süre vereceğiz."

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