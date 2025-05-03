Okan Buruk'tan ilk 11'de sürpriz!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor maçında kadroda sürprizlere imza attı.
Okan Buruk, Sivasspor karşısında sağ bekte Roland Sallai'ye forma verdi.
Galatasaray'da ayrıca Gabriel Sara da yedek kaldı. Brezilyalı futbolcu yerine Alvaro Morata görev yapacak.
Galatasaray'da sarı kart cezasını tamamlayan Barış Alper Yılmaz da ilk 11'e geri döndü.
Galatasaray'ın ilk 11'i şu şekilde:
Okan Buruk, Sivasspor karşısında sağ bekte Roland Sallai'ye forma verdi.
Galatasaray'da ayrıca Gabriel Sara da yedek kaldı. Brezilyalı futbolcu yerine Alvaro Morata görev yapacak.
Galatasaray'da sarı kart cezasını tamamlayan Barış Alper Yılmaz da ilk 11'e geri döndü.
Galatasaray'ın ilk 11'i şu şekilde: