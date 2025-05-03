Guidetti: 'İtalyan voleybolunun seviyesi çok yüksek'

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda İtalya ekibi Savino Del Bene'ye 3-0 yenilerek finalde mücadele etme şansını yitiren VakıfBank'ta başantrenör Giovanni Guidetti, bazı oyuncuların yaşadığı sakatlık ve hastalıklar nedeniyle istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.İtalyan çalıştırıcı ile sarı-siyahlı ekibin Kanadalı oyuncusu Kiera Van Ryk, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Savino Del Bene'nin çok güçlü bir takım olduğunu belirten Guidetti,ifadelerini kullandı.Van Ryk ise çok üzgün olduğunu dile getirerek,diye konuştu.