Perisic'in şovu ile PSV, zirve takibini sürdürdü!

Hollanda Eredivisie'de 31. hafta maçında PSV, sahasında Fortuna Sittard'ı 4-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Perisic'in şovu ile PSV, zirve takibini sürdürdü!
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03 Mayıs 2025 23:52
Hollanda Eredivisie'de 31. hafta maçında PSV, sahasında Fortuna Sittard'ı konuk etti.

Philips'de oynanan mücadeleyi PSV, 4-1 kazandı.

Karşılaşmada PSV'ye galibiyeti getiren golleri, 15, 40 ve 73. dakikalarda Ivan Perisic, 57. dakikada ise Noa Lang kaydetti.

Bu sonuçla birlikte PSV, ligdeki galibiyet serisini 4 maça yükseltti ve Ajax'ın 4 puan arkasında 70 puan ile 2. sırada yer aldı. Sittard, 36 puan ile 10. sırada yer alıyor.

PSV, gelecek hafta Feyenoord deplasmanında olacak. Fortuna Sittard ise Nac Breda'yı konuk edecek.
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