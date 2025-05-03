Hollanda Eredivisie'de 31. hafta maçında PSV, sahasında Fortuna Sittard'ı konuk etti.
Philips'de oynanan mücadeleyi PSV, 4-1 kazandı.
Karşılaşmada PSV'ye galibiyeti getiren golleri, 15, 40 ve 73. dakikalarda Ivan Perisic, 57. dakikada ise Noa Lang kaydetti.
Bu sonuçla birlikte PSV, ligdeki galibiyet serisini 4 maça yükseltti ve Ajax'ın 4 puan arkasında 70 puan ile 2. sırada yer aldı. Sittard, 36 puan ile 10. sırada yer alıyor.
PSV, gelecek hafta Feyenoord deplasmanında olacak. Fortuna Sittard ise Nac Breda'yı konuk edecek.
Philips'de oynanan mücadeleyi PSV, 4-1 kazandı.
Karşılaşmada PSV'ye galibiyeti getiren golleri, 15, 40 ve 73. dakikalarda Ivan Perisic, 57. dakikada ise Noa Lang kaydetti.
Bu sonuçla birlikte PSV, ligdeki galibiyet serisini 4 maça yükseltti ve Ajax'ın 4 puan arkasında 70 puan ile 2. sırada yer aldı. Sittard, 36 puan ile 10. sırada yer alıyor.
PSV, gelecek hafta Feyenoord deplasmanında olacak. Fortuna Sittard ise Nac Breda'yı konuk edecek.