Hollanda Eredivisie'de 31. hafta maçında PSV, sahasında Fortuna Sittard'ı konuk etti.



Philips'de oynanan mücadeleyi PSV, 4-1 kazandı.



Karşılaşmada PSV'ye galibiyeti getiren golleri, 15, 40 ve 73. dakikalarda Ivan Perisic, 57. dakikada ise Noa Lang kaydetti.



Bu sonuçla birlikte PSV, ligdeki galibiyet serisini 4 maça yükseltti ve Ajax'ın 4 puan arkasında 70 puan ile 2. sırada yer aldı. Sittard, 36 puan ile 10. sırada yer alıyor.



PSV, gelecek hafta Feyenoord deplasmanında olacak. Fortuna Sittard ise Nac Breda'yı konuk edecek.