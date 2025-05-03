Barış Alper Yılmaz: "Çok heyecanlanıyordum"

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Sivasspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Barış Alper Yılmaz: 'Çok heyecanlanıyordum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mayıs 2025 21:43

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, sahalarında Sivasspor'u 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BU AY BİZİM İÇİN ÇOK ÖZEL"

Sözlerine takımı kutlayarak başlayan Barış Alper, "Öncelikle takım arkadaşlarımı kutluyorum. Sahada çok iyi bir mücadele vardı. Mayıs ayı bizimdir. Ben bu ayda doğdum ve camiamız için özel bir ay. Bu ay bizim için çok özel." ifadelerini kullandı.

Cezalı olduğu dönemde takımını dışarıdan takip ettiğini belirten genç oyuncu, sahaya dönmenin heyecanını yaşadığını söyledi:

"ÇOK HEYECANLANIYORDUM"

"İki maçtır oynamıyordum, televizyonda çok heyecanlanıyordum. Sahada da vardı o heyecan. Döndüğüm için çok mutluyum. Umarım bir daha cezalı olmam."

TRABZONSPOR MAÇI AÇIKLAMASI

Sezonun kalan bölümüyle ilgili değerlendirmede de bulunan Barış Alper Yılmaz, maçlara adım adım baktıklarını belirterek, "Biz teker teker bakıyoruz. Sadece Trabzonspor maçına bakacağız. Umarım Trabzonspor maçını da kazanırız." şeklinde konuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.