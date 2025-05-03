Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, sahalarında Sivasspor'u 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"BU AY BİZİM İÇİN ÇOK ÖZEL"
Sözlerine takımı kutlayarak başlayan Barış Alper, "Öncelikle takım arkadaşlarımı kutluyorum. Sahada çok iyi bir mücadele vardı. Mayıs ayı bizimdir. Ben bu ayda doğdum ve camiamız için özel bir ay. Bu ay bizim için çok özel." ifadelerini kullandı.
Cezalı olduğu dönemde takımını dışarıdan takip ettiğini belirten genç oyuncu, sahaya dönmenin heyecanını yaşadığını söyledi:
"ÇOK HEYECANLANIYORDUM"
"İki maçtır oynamıyordum, televizyonda çok heyecanlanıyordum. Sahada da vardı o heyecan. Döndüğüm için çok mutluyum. Umarım bir daha cezalı olmam."
TRABZONSPOR MAÇI AÇIKLAMASI
Sezonun kalan bölümüyle ilgili değerlendirmede de bulunan Barış Alper Yılmaz, maçlara adım adım baktıklarını belirterek, "Biz teker teker bakıyoruz. Sadece Trabzonspor maçına bakacağız. Umarım Trabzonspor maçını da kazanırız." şeklinde konuştu.
Barış Alper Yılmaz: "Çok heyecanlanıyordum"
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Sivasspor maçı sonrası konuştu.
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, sahalarında Sivasspor'u 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
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