Saka'dan Yamal'a büyük övgü!

Arsenal'in yıldız ismi Bukayo Saka, Barcelona'nın 17 yaşındaki genç yıldızı Lamine Yamal ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Saka'dan Yamal'a büyük övgü!
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03 Mayıs 2025 17:00
Arsenal forması giyen Bukayo Saka, Barcelona'da oynayan Lamine Yamal ile ilgili konuştu.

Bukayo Saka, "Yamal, harika bir oyuncu. Dürüst olmak gerekirse, onun yaşında bu yaptıklarını yapmak inanılmaz. Yamal, gerçek değil sanki!" ifadelerini kullandı.

İngiliz futbolcu, "17 yaşında bu seviyede bunları yapmak ne kadar zor?" sorusunun ardından, "Bu normal değil. Kimse bunu yapamaz! 17 yaşında böyle birini hiç görmedim. Yamal'ın hakkını vermek gerekiyor." sözlerini sarf etti.

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