



12. dakikada Kayserispor'da Carole'un kalecisine dönmek istediği topu araya girerek alan Janvier, Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldı. Janvier'in çalım atmak istediği kaleci Bilal, ayağıyla meşin yuvarlağı çelerek golü engelledi.



25. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında, Ramazan Civelek'in pasıyla topla ceza sahası çaprazında buluşan Cordoso'nun şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



30. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Cordova'nın ceza sahası içerisine yerden ortasında ters bir vuruş yapan Attamah, topu kendi filelerine gönderdi: 1-0.



39. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Cordova'nın ortasında Attamah'tan seken top az farkla arka direğin yanından dışarı çıktı.



Müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Corendon Alanyaspor ile Bellona Kayserispor arasında oynanan maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.12. dakikada Kayserispor'da Carole'un kalecisine dönmek istediği topu araya girerek alan Janvier, Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldı. Janvier'in çalım atmak istediği kaleci Bilal, ayağıyla meşin yuvarlağı çelerek golü engelledi.25. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında, Ramazan Civelek'in pasıyla topla ceza sahası çaprazında buluşan Cordoso'nun şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.39. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Cordova'nın ortasında Attamah'tan seken top az farkla arka direğin yanından dışarı çıktı.Müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı. 52. dakikada Kayserispor eşitliği sağladı. Sol kanattan gelişen atakta Carole'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ramazan Civelek'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.



71. dakikada Alanyaspor'un sol taraftan kullandığı kornerde ceza yayının gerisinde topla buluşan Janvier'in şutunda, Cordova'ya çarpıp kaleye yönelen topu kaleci Bilal Bayazıt güçlükle önledi.



75. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Mane'nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan Cardoso'nun çaprazdan vurduğu top, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın bacaklarının arasından geçerek direğin yanından az farkla auta çıktı.



79. dakikada Kayserispor'un sol kanattan geliştirdiği atakta içeri sokulan Cardoso'nun vuruşunda top, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın müdahalesine rağmen ağlara doğru giderken Alanyaspor'dan Balkovec meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.



Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.





Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor, Kayserispor'u konuk etti.GAİN Park'ta oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.Mücadelede ilk golü, 30. dakikada Kayserisporlu, kendi kalesine attı ve Alanyaspor 1-0 öne geçti.İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken maçın 52. dakikasında, attığı golle Kayserispor'a beraberliği getirdi.Mücadelede başka gol sesi çıkmazken her iki takım da hanesine 1'er puan yazdırdı.Bu sonuçla birlikte Alanyaspor, 35 puana yükseldi ve düşme hattının hemen üstünde 15. sırada konumlandı.Yenilmezlik serisi 6 maça yükselen Kayserispor ise 41 puanla 13. sırada yer aldı.Ligin 22. haftasında Trabzonspor maçıyla birlikte Kayserispor'un başına geçen teknik direktör Sergej Jakirovic, 13 maçta 2 mağlubiyet, 7 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.Ligin 29. haftasında Antalyaspor maçıyla Alanyaspor'un başına geçen teknik direktör Joao Pereira ise 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.13- Kayserispor: 41 puan (32 maç)14- Rizespor: 40 puan (32 maç)15- Alanyaspor:35 puan (32 maç)16- Sivasspor: 34 puan (32 maç)17- Bodrum FK: 34 puan (32 maç)18- Hatayspor: 19 (Küme düştü)19- Adana Demirspor: -2 puan (Küme düştü)Süper Lig'de bir sonraki hafta Alanyaspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Kayserispor ise Antalyaspor'u konuk edecek.